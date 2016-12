Jutta Nothacker offiziell OB-Kandidatin der CDU

Mit (fast) 100 Prozent nominiert

+ © Kirstein „Wenn sie lacht, müssen wir mitlachen“, sagte der örtliche CDU-Vorsitzende und hessische Sozialminister Stefan Grüttner über Jutta Nothacker. Die Frau, die Offenbachs Oberbürgermeisterin werden will, schien es nach dem parteiinternen Wahlgang bestätigen zu wollen. © Kirstein

Offenbach - Eine bislang im Taunus politisch aktive Tochter der Stadt soll für die CDU den Offenbacher Oberbürgermeistersessel erobern. Von Thomas Kirstein

39 von 40 berechtigten Christdemokraten votierten am Samstag für Jutta Nothacker als Kandidatin – die fehlende Stimme ist aber kaum als ausdrückliches Nein zu werten: Ein(e) Delegierte(r) hat voller Begeisterung wohl versäumt, den Stimmzettel abzugeben. Im Haus des Handwerks zu Bieber-Waldhof herrscht prächtige Stimmung. Offenbachs CDU hat zwar nicht die Wahl gewonnen, aber durch Verhandlungsgeschick nach fast 30 Jahren wieder eine Beteiligung an der Macht. Das soll im Herbst 2017 gekrönt werden, indem eine weitere Schlüsselposition im Magistrat in unionschristliche Hände gerät.

Der Optimismus, dass dies mit der ehemaligen Bürgermeisterin des Taunusstädtchens Glashütten und Vize-Ländrätin des Rheingau-Taunus-Kreises gelingen könnte, ist unüberhör- und -sehbar: Strahlende Delegierte stehen auf und feiern am Ende des Parteitags die frisch von ihnen Nominierte mit lang anhaltendem Beifall. Jutta Nothacker bezeichnet den Urnengang als „Richtungswahl“: Es sei nur eine logische Konsequenz, dass nach dem erfolgreichen Schmieden einer neuen Konstellation (die CDU bildet mit Grünen, FDP und Freien Wählern die Tansania-Koalition) auch das Stadtoberhaupt aus diesen Reihen komme. Damit nämlich deren Beschlüsse konsequent und zeitnah umgesetzt würden.

Parteichef Stefan Grüttner und – als Gast – Michael Boddenberg, der Vorsitzende der Landtagsfraktion, haben vorher schon dem Eindruck entgegen wirken wollen, Verwaltungserfahrung in einer kleinen Gemeinde und einem Landkreis reiche nicht als Qualifikation für eine Großstadt aus.

Boddenberg preist Jutta Nothackers Kompetenzen und schildert sie als jemanden, der durch seine freundliche Art die vermeintliche Distanz zwischen Bürgern und Politik verringern könne. Laut Stefan Grüttner hat die Offenbacher CDU jemanden gefunden, der sich mit ganzer Kraft für einen Sieg einsetzen wolle und bereits Erfahrung mit einer erfolgreichen Direktwahl habe – in einer kleineren Kommune, wo das viel schwieriger sei, weil jeder jeden kenne. Grüttner spielt auf die Offenbacher Situation mit einem SPD-OB an, als er der Ex-Kreisbeigeordneten Nothacker attestiert, sie wisse, was es heißt, einen Landrat zu haben, der sein Recht zur Dezernatsverteilung ausnutze.

Sie sei immer bereit, über den Tellerrand hinauszublicken, sagt die Kandidatin und betont ihre soziale Ader – so war sie als Frauenbeauftragte der Bundesbank besonders um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bemüht. In Offenbach will sie für solide Finanzen sorgen – ausdrücklich lobt sie die Arbeit von CDU-Stadtkämmerer Peter Freier als „Herkulesaufgabe“ – und nennt Schwerpunkte: qualitative Anpassung der Infrastruktur, Sauberkeit und Ordnung, Bildung, unbürokratische Pflege des Gewerbes, Augenmerk auf die Stadtteile und die Förderung ihrer Identität, Integration.

Niemand solle gezwungen werden, seine kulturelle Identität aufzugeben, sagt sie, aber es sei von jedem zu erwarten, dass er diese nicht über Recht und Gesetz in diesem Land stelle. Das gibt Beifall im Parteifreundeskreis, der auch das Bekenntnis der in Obertshausen aufgewachsenen Jutta Nothackers zu Offenbach goutiert: Nicht nur sie sei hier geboren, sondern im Ketteler auch die Tochter; ihr Vater war Bäcker bei Glockenbrot, die Großeltern schafften als „Babscher“; zur Verwandtschaft gehört Kickers- und Sportamts-Legende Helmut „Scheppe“ Sattler...

Die Nominierung ist nur Formsache, das Verfehlen der hundert Prozent nur Schusseligkeit geschuldet. Als die Kandidatin Blumen entgegen nimmt, scheint sie eine vorangegangene Aussage von Stefan Grüttner bestätigen zu wollen: „Wenn Jutta Nothacker lacht, dann müssen wir einfach mitlachen.“