London auf dem „Kätwalk“

Offenbach - Das Flair Londons ist impulsgebend für modisch Kreative dieser Welt, für innovative und ausgefallene Trends.

Daran anknüpfend haben angehende Maßschneider der Abteilung für Bekleidung und Textiltechnik der Offenbacher Käthe-Kollwitz-Schule eigene Kollektion kreiert und in vier Schauen ihre Entwürfe über den „Kätwalk“ geschickt. Es ist regnerisch beim Spaziergang durch den Hyde Park, trotzdem fällt die fiktive Sightseeing-Tour nicht ins Wasser, denn London-Touristen beugen vor. „Regenbekleidung aus Wachstuch in den Farben des Union-Jack“, kündigt Moderatorin Toni Freund ein Dutzend Models in A-förmigen Mänteln mit Raglanärmeln und Kapuzen an, auf denen die Silhouetten berühmter Sehenswürdigkeiten appliziert sind. Wenig später kreuzt in der City of Westminster eine Gruppe Mädchen in klassischen Schuluniformen den Weg. Modische Welten prallen im Stadtviertel Camden Town zwischen Market und Electric Ballroom aufeinander, wo britische Eleganz und lässige Jeanswear einander begegnen.

60 junge Frauen und Männer, angehende Maßschneider aller drei Jahrgänge der Käthe-Kollwitz-Schule, beeindrucken in vier jeweils einstündigen Shows mit zum Teil aufsehenerregenden Abschlussarbeiten ein applausfreudiges Publikum. Unterstützt werden sie von 20 weiteren Amateurmodels und Dressmen, das jüngste Vorzeigekind fünf Jahre alt.

Das Team um Abteilungsleiterin Martina Rieger und Organisatorin Sandra Disser hat monatelang auf dieses Ereignis hingearbeitet. Aber anders als in früheren Jahren ist nicht mehr das Ledermuseum Schauplatz der Modepräsentation, sondern die schuleigene Aula. Ein Dutzend Scheinwerfer erhellen den eigens dafür angefertigten Laufsteg, den sie „Kätwalk“ nennen, auf dem die in der Mehrzahl weiblichen Designer ihre Kollektionen präsentieren – alles Einzelstücke in ausgesuchten Stoffen. „In zehn Bildern angelegt, nehmen wir die Zuschauer mit auf einen fiktiven Rundgang durch die Straßen Londons“, erklärt Rieger das von den Schülern einvernehmlich gewählte Motto.

Multikulturell geht es zu, gerade so wie in Offenbach, der Stadt der 159 Nationalitäten. Das spiegelt sich auch in den Entwürfen der Kollwitz-Modeschöpfer wider, die mal flippig und verspielt, mal extravagant oder auch sportlich daherkommen. „Typische Details der klassischen Oberbekleidung wurden bei der Gestaltung der Capes aufgegriffen“, richtet die Moderatorin die Aufmerksamkeit des Publikums auf Kapuzen, aufgesetzte Taschen, Bindegürtel und Schulterspangen des Burberry-Styles.

Kombinationen aus kräftigen, lebhaften Farben und elegantem Schwarz wechseln sich ab mit geometrischen Mustern. Legere Jacken und Wickelröcke in verschiedenen Längen sind inspiriert von Tortenspitzen mit flächigen Cutouts. Dass der English Gentleman Look inzwischen von selbstbewussten modernen Frauen ebenfalls gern getragen wird, zeigen die Schülerinnen des dritten Jahrgangs, kaum dass die fiktive Reisegruppe den Eaton Place erreicht. Unterwegs wird kurz verweilt für ein musikalisches Intermezzo von Elli Stoll und Maria Venditti. „Die Mädchen waren erstmals beim Weihnachtsmarkt der Schule aufgetreten und haben spontan zugesagt, nun unsere Modenschauen gesanglich zu bereichern“, freut sich Martina Rieger über die Programmergänzung.

Die Punks sind los – laut und rebellisch. „Anarchy in the UK“ nennt sich daher ein weiteres Bild, das die Neuauflage einer Jugendkultur symbolisiert und klassische britische Karostoffe mit Leoprints, konventionellem Denim und typischen Applikationen kombiniert.

Zum Schluss heißt es „Wir brauchen keine Marken!“ Frech präsentiert und abseits des Mainstreams wird gezeigt, wie aus dem gleichen Material Vielfältiges entstehen kann. Es gibt funktionale Sportswear made in Offenbach zu bestaunen und zu bewerten, denn das schönste Modell wird von den Zuschauern prämiert. „Wer weiß, ob es uns nicht demnächst auf heimischen Straßen begegnet“, schlägt Organisatorin Sandra Disser den modischen Bogen von der Themse zurück an den Main.