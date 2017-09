Käthe-Kollwitz-Schüler mit Protest gegen Asbest

Offenbach - Um gegen die Zustände an der Käthe-Kollwitz-Schule zu protestieren, sind gestern zahlreiche Schüler auf die Straße gegangen. Die laufenden Renovierungsarbeiten stören ihren Unterricht, und der Asbest im Boden beunruhigt auch die Lehrer. Von Marian Meidel

Von mehreren Seiten werden nun neue Ausweichräume gefordert. Mit bunten Protestschildern und einem Megafon haben die Käthe-Kollwitz-Schüler gestern Morgen ihren Frust publik gemacht. Bei ihrem Demonstrationszug vom Buchhügel bis zum Rathaus beklagten sie die Zustände im Schulgebäude, das derzeit renoviert wird. „Verantwortungslos, unzumutbar und inakzeptabel“ nennt der Stadtschülerrat die Situation dort. „Der Lärm, der Gestank und die mangelnden Räumlichkeiten sind nicht das einzige Problem“, sagt die stellvertretende Sprecherin Alice Petersen. „Die Gesundheit der Schüler steht auf dem Spiel.“ Damit bezieht sie sich auf die verbreitete Befürchtung, dass während der laufenden Renovierungsarbeiten gesundheitsgefährdende Asbestpartikel aus dem Boden ausgetreten sein könnten. Nach Einschätzung der Stadt besteht keine Gefahr. Das hätte die Schadstoffuntersuchung einer Fachfirma erwiesen, heißt es in einem Schreiben des Bildungsdezernats an die Lehrer, Schüler und Eltern. Die Nutzung der Schulräume sei ohne Gesundheitsrisiko möglich. Das sehen jedoch nicht nur der Stadtschülerrat und der Personalrat der KKS skeptisch – auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt davor, die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen.

Gewerkschafter Michael Köditz befürchtet sogar, dass die Stadt eine Milchmädchenrechnung angestellt hat. Laut Presseamt lagen die Messergebnisse der beauftragten Fachfirma deutlich unter dem Vorsorgewert von 500 Fasern pro Kubikmeter. In zwei Messfiltern seien jeweils eine und bei einem Messfilter zwei Asbestfasern nachgewiesen worden, hieß es noch am Dienstag. „Dies bedeutet entsprechend, dass mehr als 300 Fasern pro Kubikmeter Raumluft wahrscheinlich sind“, schlussfolgert Köditz. „Wer sich einen Vormittag lang in einem der Räume, um die es hier geht, aufhält, wird wahrscheinlich mehr als 1000 Asbestfasern durch seine Lunge transportieren.“

Mittlerweile hat auch Schulleiterin Marlies Stülb Stellung bezogen. „Ängste und Befürchtungen werden von uns ernst genommen“, sagte sie unserer Zeitung. „Es hilft uns aber nicht, wenn auf Meldungen überreagiert wird.“ Eine Containerlösung, wie sie der Personalrat der Schule gefordert hat, wäre für die Schulgemeinschaft aber sicher entlastend, so Stülb. „Wir fordern die Stadt dazu auf, genügend Container auf den Schulhof zu stellen, sodass der Unterricht ohne Raummangel und gefährliche Asbestpartikel weiterlaufen kann“, heißt es auch in einer Mitteilung des Stadtschülerrats.

Sind denn Container als Ausweichräume für die Käthe-Kollwitz-Schüler überhaupt realistisch? „Nein“, sagt Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP). „Dafür bräuchten wir schon ein ganzes Container-Dorf.“ Ein quantitatives Problem also, außerdem eine Kostenfrage. Zwar hat die Stadt noch vor nicht allzu langer Zeit erst sechs Container gekauft, um die ersten beiden Klassen der neuen Hafenschule unterbringen zu können, als diese noch gebaut wurde. Diese seien aber bereits als Ausweichräume für die Mathildenschule und Deutschkurse der Vhs im Einsatz. „Und selbst, wenn sie frei wären, würden sie das Problem nicht lösen“, so Weiß. Derzeit werde versucht, den Unterricht stärker in den Nachmittag zu legen, um den baulärmintensiven Zeiten auszuweichen. „Wir beobachten jetzt mal, ob das funktioniert. Falls nicht, wird die Stadt überlegen müssen, ob wir nicht doch zumindest einen Container aufstellen, in dem in Ruhe Prüfungen geschrieben werden können.“