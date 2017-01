Kaiserlei-Arena: SPD erfreut über CDU-Kehrtwende

Offenbach - „Wir freuen uns über den Meinungswechsel der CDU hinsichtlich einer Multifunktionshalle am Kaiserlei“, kommentiert der SPD-Fraktionschef Andreas Schneider das Ergebnis einer Klausur der Offenbacher und Frankfurter Unionschristen.

„Die CDU hat dieses Projekt in den vergangenen Jahren vehement kritisiert und sei mit dem Nein zum Vorhaben mit großem Getöse in dem Kommunalwahlkampf 2016 gezogen“, betont er. Es zeige sich mal wieder, dass vor einem Erkenntnisgewinn niemand gefeit sei – nicht einmal die Offenbacher Union, so Schneider. Wie die 180-Grad-Wende im Detail aussehe, müsse sich noch zeigen. Und er erinnert: „Die SPD-Fraktion hat die Multifunktionshalle schon immer als Chance gesehen und nicht als Problem. Dass sich nun auch die Tansania-Koalition nicht mehr vor größeren Veränderungen fürchtet, finde ich sehr positiv.“ Alles zum Kaiserlei-Umbau erfahren Sie auf der Themenseite. (red)

