Rampen am Kaiserlei nehmen Gestalt an

Umbau des Kreisels

+ © georg-foto Nachschicht für den Kaiserlei: Innerhalb von 22 Stunden wurde der Beton für die westliche Rampe zur A661-Auffahrt Richtung Darmstadt gegossen. © georg-foto

Offenbach - Am Kaiserlei geht es voran. Manchmal auch nachts. In den vergangenen Tagen ist in 22 Stunden der Beton für den Brückenüberbau der westlichen Rampe gegossen worden.