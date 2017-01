Im Kaiserlei sind Pendler pessimistischer als Verkehrsplaner

Offenbach - Der große Knatsch bleibt aus, aber auch die (erwarteten) Jubelorgien auf ein Großbauprojekt. Die öffentliche Präsentation des Kaiserleiumbaus verläuft eher nüchtern, gespickt mit Zweifeln, ob die prognostizierte bessere Bewältigung der Verkehre dereinst funktioniert. Horst Schneider betont: „Es wird zu Behinderungen kommen. Und nach 2019 erwartet Sie im Kaiserlei kein Paradies...“. Von Martin Kuhn

Dienstag, 18.30 Uhr. Der Autor dieser Zeilen wählt zum Versammlungsort (Hafen2) den Weg via Taunusring über die A661 ins Nordend. Großer Fehler! Auf der rechten Spur der Tangente ist ein Auto liegen geblieben, auf der linken hat’s gekracht. Stop and go bis zum Kreisel. Heikles Einfädeln in den beschleunigenden und bremsenden Puls; die innere Spur: eher verwaist. Zeitverlust: 15 Minuten. Sicher, eine Momentaufnahme. Sie zeigt jedoch anschaulich, was die Experten im Saal betonen: „Der Kreisel ist an seine Belastungsgrenze gekommen. Mehr Verkehr kann er nicht bewältigen.“

Es klingt die stets aufkeimende Frage an: Überall entstehen Kreisel, am Kaiserlei verschwindet aber einer. Ein Widerspruch? „Nein, denn der Deutsche ist es, im Gegensatz etwa zum Franzosen, offenbar nicht gewohnt, einen zweispurigen Kreisel zu befahren“, so der Oberbürgermeister. Und Amtsleiter Markus Eichberger ergänzt: „Seine schiere Größe ist sein Problem. Dort sind die gefahrenen Geschwindigkeiten viel zu hoch.“ Abhilfe schafft - wie mehrfach berichtet - im Kaiserlei eine Doppelkreuzung, die kommunale und überregionale Autoströme trennt. So sollen bis zu 90.000 Autos (aktuell: 60.000) flüssig gelenkt werden – mit 13 über einen neuen Verkehrsrechner vernetzte Ampeln. In der gelungenen Computer-Animation gelingt’s, obwohl diese - mit den prognostizierten Verkehrsspitzen berechnet - ungeschminkt aufzeigt: Ohne Rückstau läuft’s auch nach dem Umbau nicht.

Dieser startet nach dem vorbereitenden Kanalbau im Februar, nachdem bis Ende dieser Woche die ersten Bauleistungen vergeben werden. Erste Maßnahme bis etwa Oktober: Weiterführung der Kaiserleipromenade bis zu der Strahlenbergerstraße (Höhe Offenbacher Schleuse), dann östlich der Anschluss an die Berliner Straße. Neben dem Bau diverser Provisorien folgen 2018 die zwei neuen Rampen zur A661 und 2019 der Ausbau der Strahlenberger Straße – stets unter Aufrechterhaltung aller Fahrbeziehungen. Das heißt für Pendler: Der Kreisel in seiner bisherigen Form bleibt bis Ende des Umbaus bestehen. Allein die Berliner Straße wird am Ende für gut drei Monate gesperrt.

Gleich eine kritische Nachfrage aus den Reihen der gut 150 Anwesenden: „Am Ende wird’s wie der Ratswegkreisel auf der anderen Mainseite. Da steht der Verkehr immer.“ Dem widerspricht Markus Eichberger: „Die Gegebenheiten haben wir uns genau angesehen. Ein Problem ist dort die Straßenbahn, die stets Vorrang hat. Das gibt’s bei uns nicht.“ Und Gregor Fröhlich, der als ehemaliger Stadtplaner bereits in unserer Zeitung Bedenken äußerte, wiederholt: „Ist das alles in eine überregionale Verkehrsplanung eingebunden?“

Da ist weniger die (Bau-) Verwaltung gefordert, denn die Politik. Daher greift Schneider zum Mikrofon. Der OB sieht’s durchaus kritisch. Beispiel: geplanter Ausbau der A3. „Im Gegensatz dazu sind die Straßen in einer Stadt nicht unendlich erweiterbar. Wohin verschwindet also der zusätzliche Verkehr, der aus dem Spessart hineinströmt?“ Er empfindet die Investitionen in die Ballungsraum-Infrastruktur nicht zeitgemäß: „Da sind attraktive Alternativen zum Individualverkehr erforderlich – etwa eine S-Bahn-Südtangente, die nicht durch das Frankfurter Tunnelsystem geführt wird.“

Sein Blick nach vorn: „Offenbach kann nicht Transferstrecke des Rhein-Main-Gebiets sein.“ Neuen, vierspurigen Straßen im Stadtgebiet erteilt er eine Absage. Das gilt auch für den Goethering, der als Kaiserlei-Folgemaßnahme ab 2020 zwischen Berliner Straße und Nordring erneuert wird – als konsequente, zweispurige Weiterführung des August-Bebel-Rings mit mittiger Baum-Allee.