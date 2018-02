Kaiserlei-Umbau: Zeit-und Kostenplan wohl nicht zu halten

Gut ein Jahr nach Baubeginn steht im Kaiserlei die nächste große Veränderung an: Mit Freigabe der neu gebauten Kaiserleipromenade, die zwischen Hyundai und Mercedes direkt auf die Berliner Straße führt, ändert sich ab Ende März die Verkehrsführung in einigen Abschnitten grundlegend.

Offenbach - Der Umbau des Kaiserleikreisels in zwei große ampelgesteuerte Kreuzungen gehört zu den größten Straßenbauprojekten in Hessen. Seit einem Jahr wird umgebaut, Ende 2019 soll alles fertig sein. Von Matthias Dahmer

Gestern stellte die Stadt Offenbach vor, wo es läuft, wo es hakt und auf welche gravierenden Änderungen sich die Autofahrer demnächst einstellen müssen.

Beim Start des größten Offenbacher Verkehrsprojekts seit dem Bau der S-Bahn, blickt Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß zurück, sei es einigen „schon mulmig“ geworden. Denn was in der Simulation klappe, müsse noch lange nicht in der Wirklichkeit funktionieren. Doch nach einem Jahr Bauzeit, so Weiß, könne man mit einer gewissen Zufriedenheit auf das Projekt blicken, selbst Skeptiker seien überrascht, wie reibungslos der Verkehr trotz der Bauarbeiten laufe.

+ So wird es ab Mitte April für voraussichtlich ein Jahr am Kaiserlei laufen (blaue Pfeile): Von Frankfurt nach Offenbach geht es nur noch über die neue Kaiserleipromenade, in umgekehrter Richtung stehen die beiden südlichen Fahrspuren der Strahlenbergerstraße zur Verfügung. Wichtig: Vom Kreisel kann nicht mehr nach rechts in den östlichen Teil der Strahlenberger abgebogen werden. Was Zeitplan und Finanzrahmen des mehr als 37 Millionen Euro teuren Projekts angeht, wollen sich die städtischen Planer indes nicht festnageln lassen. Aufrund von „Überraschungen“ bei der Lage der Versorgungsleitungen sowie sich im Laufe der Bauphase ergebenden Wünschen etwa der Telekom sei man nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan. Gemessen an der Größe des Projekts seien die Verzögerungen aber nicht gravierend, beruhigt Sigrid Pietzsch, Vizechefin der Stadtplanung. Entsprechend gebe es auch Abweichungen bei den Kosten, aber nach zwei von fünf Bauphasen seien diese noch nicht zu beziffern.

Grundsätzliches Ziel des Umbaus: Der regionale Verkehr zwischen Offenbach und Frankfurt wird vom überregionalen getrennt, die Kapazität von derzeit etwa 66.000 Fahrzeugen pro Tag wird auf circa 94.000 erhöht.

Hauptpiste zwischen Offenbach und Frankfurt ist – in Verlängerung der Berliner Straße – künftig die zweispurige Kaiserleipromenade. Sie führt zwischen den Autohäusern von Hyundai und Mercedes in einem Bogen auf die Strahlenbergerstraße beziehungsweise aufs Deutschherrnufer. Die vierspurige Strahlenberger, wo sich im Endausbau keine Veränderungen zur bisherigen Verkehrsführung ergeben, ist für den überregionalen Verkehr gedacht. Von ihr aus führen nördliche Rampen von und zur A 661. Zwei lange Brückenbauwerke, welche die Berliner überqueren, sind Auf- und Abfahrt für den südlichen Teil der Autobahn.

Die ersten beiden Bauphasen sind abgeschlossen, in den nächsten Wochen wird die dritte vorbereitet. Dies geschieht in drei Schritten.

• Ab 28. März wird der aus Frankfurt kommende Verkehr Richtung Offenbach ausschließlich über die neue Kaiserleipromenade geführt, die zu diesem Zweck vorläufig nur in Richtung Offenbach befahrbar sein wird. In Richtung Frankfurt bleibt es auf der Strahlenberger zunächst beim alten Straßenverlauf.

• Ab 3. April (nach Ostern) wird der südliche Teil der Strahlenberger (zwei Spuren) für etwa zwei Wochen gesperrt. Grund: Vorbereitungen für die Umkehrung der Verkehrsführung.

• Ab 17. April fließt dann der Verkehr Richtung Frankfurt über die beiden südlichen Spuren der Strahlenberger, die beiden nördlichen Spuren werden zwecks Umbau gesperrt. Die dortige Tankstelle ist weiter in Betrieb, die Zufahrt wird an den Verkehr Richtung Westen angepasst und umgedreht.

• Diese Sperrung der nördlichen Strahlenberger Mitte April markiert dann auch den Beginn der Bauphase drei, für die etwa 14 Monate veranschlagt sind. In dieser Zeit werden – unterteilt in vier Abschnitte – die Rampen für die nördliche Anschlussstelle zur A 661 geschaffen.

Öffentliches Parken ist in dieser Zeit nur an Amsterdamer-, Budapester- und Warschauer Straße möglich, in der Strahlenberger und der Kaiserleipromenade ist es nicht zulässig.

Fahrradfahrer können nördlich entweder den Mainradweg beziehungsweise den Rad- und Gehweg über die Kaiserleibrücke nutzen (Letzterer ist nur auf einer Seite in beiden Richtungen befahrbar), oder sie fahren südlich über die Berliner, durch die Autobahnunterführung zur neuen Kaiserleipromenade.

Insgesamt 13 ampelgesteuerte Knotenpunkte wird es Ende 2019 am Kaiserlei geben, um die beiden Kreuzungen steuern, die den Kreisel ersetzen.

Ratlos ist man bei den Offenbacher Planern bei der Frage nach dem genauen Standort der geplanten Multifunktionsarena, die im Kaiserlei für 13.000 Besucher entstehen soll. Das laufe unter Frankfurter Regie, welche Parzellen genau dafür vorgesehen seien, könne man nicht sagen, heißt es.

Das Bieterverfahren soll laut Nachrichtenagentur dpa nach bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden. Bis Ende des Jahres könnte auch der städtebauliche Wettbewerb zur Architektur der Halle beendet sein. In der auf knapp 150 Millionen Euro veranschlagten Multifunktionshalle soll künftig Basketball und Eishockey gespielt werden – und sie soll kulturell genutzt werden. Gespräche laufen seit Längerem mit zwei privaten Anbieter-Konsortien.

Offenbach und Frankfurt sehen die Arena als wichtigen Baustein für das weitere Zusammenwachsen. Unter anderem aus Angst vor hohen Kosten wegen der Verkehrsanbindung für die Halle hatte sich Offenbach im vergangenen Jahr quergelegt. Die Bedenken wurden inzwischen ausgeräumt.

Mit dem Umbau des Kreisels gewinnt Offenbach 1,8 Hektar Fläche hinzu. Diese will die Kommune für Firmenansiedlungen nutzen. Davon erhofft sie sich dringend benötigte Steuereinnahmen und weitere Arbeitsplätze. Für die beiden Baufelder gebe es bereits Interessenten. Die künftige Verkehrsführung ist dabei ein Verkaufsargument.