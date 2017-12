Kaiserlei-Umbau: Bald läuft’s über die Promenade

Offenbach - Der Umbau des Kaiserlei schreitet voran. Die Arbeiten für die Gründungen zwei neuer Brücken sind nahezu abgeschlossen, ebenso nimmt die Verlängerung der Kaiserleipromenade Form an. Sie wird voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2018 offiziell freigegeben.

Bereits seit Abschluss der ersten Bauphase wird ein Teil des Verkehrs aus Frankfurt nicht mehr wie früher in den noch bestehenden Kreisel geführt. Stattdessen fahren Autos von der Strahlenbergerstraße kommend in Richtung Bad Homburg (A 661) oder Hafenviertel über Teile des neuen Autobahnanschlusses im nördlichen Teil des Kreisels. Im Süden des Kreisels haben die provisorischen Auf- und Abfahrten Platz für den Bau der neuen Brücken gemacht. Das Konzept der Verkehrsplaner mit provisorischen Ampelanlagen sowie angepassten und mehrfach nachkalibrierten Signalprogrammen geht aus Sicht der Stadt auf. Vereinzelt geht es zwar langsam, aber stetig durch den Kaiserlei voran. Die früher oft langen Rückstaus auf die Autobahn haben sich dank der Ampelsteuerung verringert. Von der Autobahn sowie von der Strahlenbergerstraße aus entfällt das Einfädeln in den Kreisverkehr, das viele Autofahrer früher als mühselig und gefährlich empfanden.

Gemeinsam mit der Baufirma, der Straßenverkehrsbehörde und der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG), die das Projekt steuert, wird seit einigen Wochen die aufwendige verkehrliche Umlegung für die dritte Bauphase vorbereitet. Nachdem die Bauarbeiten der zweiten Phase unter anderem wegen der notwendigen Kampfmittelräumung und unterirdischer Leitungsarbeiten mit Verzögerung starteten, wird nun im eng gestrickten Bauzeitenplan versucht, die Arbeiten zeitlich neu zu planen oder gegebenenfalls vorzuziehen.

Das Einbringen der speziellen Hülsenpfahlgründungen nahe dem S-Bahn-Tunnel ging anfänglich nicht ohne Probleme. Die weiteren Bohrarbeiten für die klassischen Pfahlgründungen laufen indes reibungslos. Die nahen, bestehenden Bauwerke werden regelmäßig im Monitoring überwacht und zeigen keine Unregelmäßigkeiten.

Die Kampfmittelsondierung war in den vorab nicht zugänglichen Winkeln der Autobahnrampen durch unzählige Störsignale sehr schwierig und musste, wie zwischenzeitlich berichtet, mit neuen Methoden erfolgen. Die großen Mengen an Altlasten aus vorhergehenden Baumaßnahmen in den südlichen Rampenbereichen übersteigen die Erwartungen – diese Erkenntnis lässt sich wohl auf die nördlichen Rampenbereiche übertragen.

Für die diversen Versorgungsunternehmen von Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Telekommunikation sind natürlich Zeitfenster im vernetzten Bauablauf vorgesehen. Leider wirken sich kleinste Behinderungen durch beispielsweise Wettereinflüsse oder unvorhergesehene Funde im Trassenverlauf auf die gesamte Abwicklung aus.

Die Überschwemmungen der Baustelle durch heftige Regenfälle im Sommer und nun der Winter mit frühen, kalten Temperaturen erschwerten die Bauarbeiten sowie jetzt die notwendigen Asphaltierungen in der Berliner Straße und der Kaiserleipromenade mit dem Provisorium für die Frankfurter Gerbermühlstraße.

Die Eröffnung der Kaiserleipromenade - vorerst als Einbahnstraße von Frankfurt nach Offenbach - ist zu Beginn des neuen Jahres ein Teil, auf den sich Pendler einstellen müssen. Der Wechsel wird wegen umfangreicher Umbauten für die Verkehrssicherheit bei laufendem Verkehr voraussichtlich zwei bis drei Wochen dauern. Dann wird die Strahlenbergerstraße nur noch auf der südlichen Fahrbahn von Offenbach in Richtung Frankfurt zu befahren sein.

Die Nordseite der Strahlenbergerstraße sowie die Autobahnrampen der 661 von und in Richtung Bad Homburg sind von den Baumaßnahmen direkt betroffen. Über den Ablauf der Baumaßnahmen und die halbseitigen Sperrungen wird vorab umfangreich informiert. Zudem wird die Stadt die Anlieger der Strahlenbergerstraße bei einem Vor-Ort-Termin voraussichtlich Anfang Februar zum Bauablauf und der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informieren. (pso/mad)