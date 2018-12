Sie ist die Friseurin der Prinzessinnen

© vs

Offenbach - Echte Traditionsgeschäfte sind in Offenbach rar, und gerade Friseursalons eröffnen gefühlt ständig irgendwo neu. Von Veronika Schade

Umso schöner, dass es mit dem Haarstübchen Wagner in Tempelsee einen Salon gibt, der seit Jahrzehnten für bestes Handwerk steht – was auch Fastnachtsprinzessinnen und Bräute zu schätzen wissen. Nun feiert er 40-jähriges Bestehen.

Das Jahr 1978 ist für Karin Wagner ein sehr ereignisreiches: Sie hat ihre Meisterprüfung als Friseurin abgelegt, geheiratet, ein Haus im Brunnenweg 192 gekauft – und darin am 15. Dezember ihren Salon eröffnet. „Dass ich mich mal mit einem eigenen Salon selbstständig machen möchte, stand für mich immer fest“, sagt sie. Als sie ein Zimmer des Hauses zum Frisierstübchen umbaut, sind da dennoch Sorgen, wie gut es angenommen würde. „Aber von Anfang an war der Zuspruch gut“, freut sie sich. Einige Kunden kennt sie noch von früheren beruflichen Stationen, etwa dem damaligen Salon Krause in Tempelsee, andere kommen neu.

Schon zwei Jahre später, 1980, erweitert sie ihre Räume durch einen Anbau, es folgen vier weitere Renovierungen und Modernisierungen, zuletzt 2016. Ebenfalls von Anfang an setzt Karin Wagner auf Ausbildung. Mittlerweile hat sie 23 junge Menschen zu Gesellen ausgebildet, davon haben acht die Meisterprüfung absolviert. In diesem Jahr wurde ihr Azubi Stefan Pogadl Innungsbester im Friseurhandwerk – und das Haarstübchen Wagner von den Junioren des Handwerks als bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.

Junge gute Leute seien die Zukunft des Friseurhandwerks. Sie ärgert sich über das Klischee „dumm, blond, unterbezahlt“, denn der Beruf sei anspruchsvoll – und wer ihn gut mache, habe entsprechende Verdienstmöglichkeiten. Vor allem müsse man Qualität liefern, um sich von der Masse abzuheben. „Ich gehe auch nach 40 Jahren noch regelmäßig zu Fortbildungen, dazulernen kann man immer“, betont sie.

Worin Karin Wagner keiner etwas vormachen kann, sind Hochsteckfrisuren. Diese Spezialisierung ergibt sich, nachdem sie 1986 Offenbacher Fastnachtsprinzessin wird. Fortan stellt sie sich für den Offenbacher Karnevalverein ehrenamtlich zur Verfügung und frisiert viele Jahre lang die Prinzessinnen. Eine Aufgabe, die einigen Aufwand mit sich bringt, haben die Prinzessinnen doch unzählige Termine. Und vor jedem muss die Haarpracht neu gemacht werden.

Da liegt es nahe, dass auch Bräute ihre Fähigkeiten gern in Anspruch nehmen. „So 30, 40 Brautfrisuren mache ich pro Jahr“, schätzt sie. Aber alles andere erledigt sie selbstverständlich auch – vom Herrenschnitt bis zur Haarverlängerung. „Extensions sind in den letzten Jahren sehr gefragt“, weiß die 65-Jährige. Auch der Klassiker Dauerwelle gehört zum Angebot. „Das macht nicht mehr jeder Salon, obwohl es noch Bestandteil der Friseurprüfung ist.“

Am morgigen Samstag steigt die Jubiläumsparty, treue Kunden haben eine Einladung erhalten. Wagner: „Das ist mein Dank an sie.“