Elektrisch bis zu 60 km/h

Kartmesse in Offenbach

+ © Barnickel Hobbysportler und Profirennfahrer informierten sich über die neuesten Trends, tauschten Erfahrungen aus und fachsimpelten über Elektroantriebe. © Barnickel

Offenbach - Acht große Hallen der Messe Offenbach verwandeln sich an Wochenende in ein wahres Paradies für Kartfahrer und Interessierte. Zum 27. Mal laden gut 500 Hersteller aus mehr als 30 Ländern zur weltweit größten Kartmesse. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Elektroantrieb. Von Annalena Barnickel