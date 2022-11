Kater Werner aus Offenbach vermisst: „Unsere ganze Familie sucht verzweifelt Tag und Nacht“

Wo ist Werner?

In Offenbach verschwindet eine Katze. Die Besitzerin veröffentlicht einen Beitrag auf Facebook – und verspricht eine Belohnung.

Offenbach – Jedes Jahr verschwinden tausende Katzen in Deutschland. Auch im Offenbacher Stadtteil Bieber ist eine Katze nicht mehr zurückgekehrt. Sein Name ist Werner. Der Kater der Rasse Britisch-Kurzhaar ist bereits seit einigen Tagen nicht wieder aufgetaucht. Die Besitzerin hat einen Aufruf zur Suche auf Facebook in der Gruppe „Vermisste/Gefundene Tiere Offenbach - Frankfurt - Hanau und Umgebung“ veröffentlicht. Außerdem verspricht sie 200 Euro als Belohnung.

Die graue Katze ist am Montag, 7. November, in der Bertha-von-Suttner-Straße verschwunden. „Werner wohnt im zweiten Stock und läuft oft über die Dächer auf andere Balkone“, schreibt die Besitzerin. Auch in Gärten soll er schon gesprungen sein. Laut der Familie ist Werner sehr scheu und versteckt sich sehr gerne.

In Offenbach wird der Kater Werner vermisst. Er bleibt normalerweise nicht über Nacht weg.

Kater Werner aus Offenbach verschwunden: Er war noch nie über Nacht draußen

„Unsere ganze Familie sucht verzweifelt Tag und Nacht nach Werner“, schreibt die Besitzerin. Dass Werner so lange verschwunden bleibt, ist sehr ungewöhnlich: „Er war noch nie über Nacht weg“, heißt es auf Facebook. Die Familie ruft in ihrem Post dazu auf, in Garagen, Kellern und an anderen Orten nachzuschauen. Möglicherweise wurde er dort versehentlich eingesperrt.

Die Hoffnung aufgeben sollten die Besitzer auf keinen Fall. Im nahegelegenen Maintal war Kater Mio verschwunden – nach fünf Jahren kam es aber zur großen Zusammenführung mit seiner Familie. In Offenbach gab es erst vor wenigen Tagen ein Happy End: Der verschwundene Hund Lucky tauchte wieder auf. Der kleine weiße Malteser wurde offenbar vor einem Supermarkt gestohlen, die genauen Hintergründe müssen noch geklärt werden. (spr)

