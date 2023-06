Homestory OB-Kandidaten: Amtsinhaber Felix Schwenke privat

Von: Veronika Schade

Dem „Wahlplakat“ von Felix Schwenke, gezeichnet von seinen Kindern, haben der Oberbürgermeister und seine Frau Viola zuhause einen Ehrenplatz eingeräumt. © Schade

Vier Kandidaten bewerben sich um das Amt des Offenbacher Oberbürgermeisters. Wir stellen sie von ihrer privaten Seite vor: Wo wohnen sie, was mögen sie, wie verbringen sie ihre Freizeit? Für unsere Redakteurin Veronika Schade öffneten sie ihre Haustür. Den Anfang macht Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD).

Offenbach - Als Oberbürgermeister hält Felix Schwenke seit sechs Jahren die Fäden der Stadt in der Hand. Intensive Jahre, die ihm stets in besonderer Erinnerung bleiben werden. Und das nicht nur wegen seines Amts, auch privat ist einiges passiert. Das damals einjährige Töchterchen ist mittlerweile ein fast siebenjähriges Schulkind – zur Familie hinzugekommen sind ein Bruder, vier Jahre, und eine Schwester, eineinhalb Jahre.

Das Einfamilienhaus im Neubaugebiet An den Eichen, in dem Schwenkes seit neun Jahren wohnen, ist fest in Kinderhand. Ein Sandkasten mit Rutsche sowie ein Wasserspiel im Garten, Spielsachen im Wohnzimmer, aus der Musikanlage erklingen Kinderlieder. An der Wand hängt ein großes Bild, die Kinderzeichnung eines lächelnden Mannes. „Das ist ein Wahlplakat von mir“, erklärt der OB schmunzelnd, „alle drei Kinder haben sich dran beteiligt: Die beiden älteren hatten die Idee und haben es gemalt, die Kleine hat danach den Riss ins Blatt gemacht.“

Der Wahlkampf ist, wie soll es anders sein, ein Thema im Hause Schwenke. Ehefrau Viola, noch in Elternzeit, hilft bei der Koordination. Meist kommt sie im Trubel des Alltags aber erst abends dazu, wenn die Kinder schlafen. Obwohl Felix Schwenke der Offenbacher mit dem wohl vollsten Terminkalender überhaupt ist („Ich denke von Termin zu Termin“), ist ihm sehr wohl bewusst, was seine Frau leistet. „Ich hatte dreimal einen Monat Elternzeit, und dabei habe ich gemerkt, was es bedeutet, den ganzen Tag für die Kinder da zu sein.“

Dass er selbst seine Kinder oft nur am Frühstückstisch zu sehen bekommt und erst nach Feierabend, wenn sie bereits schlafen, ist Bestandteil seines Amts. Auch, dass es so etwas wie freie Wochenenden nicht gibt. Als Oberbürgermeister muss und will Schwenke präsent sein, sucht den Austausch mit Bürgern – persönlich, aber auch in Sozialen Netzwerken. Weder er noch Gattin Viola hadern damit. „Ich habe ihn nie anders kennengelernt, er war immer politisch engagiert, hat schon ins Ehrenamt viel Zeit investiert“, berichtet sie. Seine politischen Karriereschritte: Juso-Vorsitzender, Stadtverordneter, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, hauptamtlicher Stadtrat, Kämmerer, Oberbürgermeister. „Mir war klar, dass er nicht der Typ ist, der einen Nine-to-Five-Job haben wird. Aber das ist auch gut so“, ergänzt sie lachend.

Für die wertvolle verbleibende Zeit mit den Kindern versucht der 44-Jährige umso mehr Qualität rauszuholen. So wird nicht einfach gemeinsam ferngesehen, stattdessen ist Interaktion angesagt. Radeln oder Rollerfahren, Versteckspiel oder mit der Tochter auf dem Boden mit Einhörnern in Rollenspiele versinken – die Kinder genießen die ungeteilte Aufmerksamkeit und fordern sie auch ein. „Wenn wir irgendwo unterwegs sind, ich jemanden treffe und ins Gespräch verwickelt werde, wird auch mal gemeckert“, sagt der OB. Umso mehr freut er sich über Termine, von denen die Kleinen etwas haben, etwa den Besuch eines Kickersspiels. „Fankleidung haben sie natürlich auch schon.“ Er selbst ist seit 1989 bekennender OFC-Fan.

Selbst Sport zu treiben, das scheitert indes oft an der fehlenden Zeit. „Aber ich versuche, wenigstens eine halbe Stunde in der Woche im Keller mit den Hanteln zu trainieren. Das kann nach einem langen Arbeitstag sehr wohltuend sein“, so der promovierte Politikwissenschaftler, der dreieinhalb Jahre Französisch und PoWi an der Rudolf-Koch-Schule unterricht hat. Sein Abitur absolvierte er an der Albert-Schweitzer-Schule. Bei einer Fastnachtssitzung der Katholischen Jugend Bieber lernte er 2010 Viola kennen, aufgewachsen sind beide in Bieber.

Ob seine Frau mitunter seine härteste Kritikerin sei, lassen beide so stehen. Sie kann ihm offen sagen, was ihr nicht passt – und sei es seine Kleiderwahl. Wobei er nur selten anders als in weißem Hemd anzutreffen ist. „T-Shirts habe ich nur eine handvoll“, gesteht er und betont, sämtliche Kleidung konsequent in Offenbach zu kaufen. Spätestens seit er OB ist, ist es für ihn eine Herzensangelegenheit. „Wenn es bei uns Streit gibt, dann deshalb, weil meine Frau etwas im Internet bestellt hat“, sagt Schwenke lachend.

Einig sind sie sich aber: Trotz Wahlkampf darf eine gemeinsame Auszeit nicht fehlen, um Kraft zu tanken. Wie schon vor sechs Jahren will die Familie eine Woche in den Sommerferien an der Ostsee verbringen – an demselben Ort wie damals, bevor Felix Schwenke erstmals zum Offenbacher Oberbürgermeister gewählt wurde. Ein klein wenig Aberglaube kann ja nicht schaden...

