Keine Gebühren bei Sparkassen Offenbach und Langen-Seligenstadt

Offenbach - Einige Sparkassen und Volksbanken verlangen jetzt auch von ihren Kunden Gebühren, wenn sie am Automaten Geld abheben. Bei etwa 40 von 400 Instituten fallen nach Angaben des Finanzportals Biallo inzwischen Gebühren bis zu einem Euro an.

An Kunden von Geldhäusern in der Region geht der Kelch noch vorüber: Die Sparkassen Offenbach und Langen-Seligenstadt planen nach eigener Aussage keine Gebühren fürs Geldabheben, die Sparkasse Hanau hat ein entsprechendes Kontomodell Angaben von gestern zufolge wieder abgeschafft. Die privaten Institute versicherten ebenfalls, die Bargeldversorgung am Automaten sei für eigene Kunden und die der Gruppe kostenlos. (al)