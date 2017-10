OFC-Fan-Archivar beim „StadtLesen“ auf dem Aliceplatz

Offenbach - Harald Spoerl ist nicht nur Archivar des Kickers-Fanmuseums, er hat auch noch selbst ein Buch über den OFC geschrieben. Am Donnerstag, 12. Oktober, liest er beim „StadtLesen“ daraus vor. Unsere Redakteurin Veronika Schade befragte ihn vorab dazu.

Herr Spoerl, was ist Ihre Motivation, an diesem Projekt teilzunehmen?

Vorlesen oder vortragen werde ich aus dem Buch „Wenn ich widderkomm´,... möcht´ich die Kickers als deutsche Meister seh‘n !“ Das Buch erscheint Anfang November, hat eine ISBN-Nummer und ist in den bekannten Verkaufsstellen des „Erwin“, im Fanshop, dem Kickers-Fan-Museum und Buchhandlungen erhältlich. Als Mitautor werde ich aus meinem Vortrag über die „vergessenen Vereine Offenbachs“ referieren. Es geht dabei um die Ursprungsvereine des Offenbacher Fußballs. Im Buch selbst werden Beiträge zur Sport.- und Sozialgeschichte in Offenbach im 20. Jahrhundert veröffentlicht. Ich selbst bin in Offenbach geboren und wie die Eiche im Stadtwappen tief mit meiner Geburtsstadt verwurzelt, es macht mir in diesem Zusammenhang Spaß, den interessierten Zuhörern die Geschichte des Fußballs in Offenbach näher zu bringen und manchen Fehlglauben zu korrigieren.

Sie sind Archivar im Kickers-Museum, sozusagen ein wandelndes Lexikon der OFC-Geschichte. Da kreuzen sich die Felder Fußball und Lesen. Wie teilen Sie da ihre Leidenschaften auf – sind Sie auch passionierter Leser?

Ich fühle mich in der glücklichen Situation, dass ich meine Leidenschaften nicht aufteilen muss, denn mit dem Haus der Stadtgeschichte und dessen Archiv habe ich einen nie versiegenden Quell gefunden, in dem ich wöchentlich meiner Leselust nachgehen kann und gleichzeitig so viel Neues erfahre, was mein eigenes Wissen noch erweitert. Die Recherche ist es, die mich reizt und inspiriert ,die Geschichten die sich rund um den Fußball in Offenbach ereignet haben und die ich dann in meinen Führungen im Fan-Museum weiterverarbeiten und einbringen kann. Vor den Heimspielen und an den Wochenenden werden dann beide Leidenschaften zu einer – erst Museumsführungen, dann das Spiel. Aber ich lese natürlich auch Bücher, die nichts mit Fußball, sondern zum Beispiel mit der Zeitgeschichte zu tun haben, Biografien und Romane sowie die tägliche Offenbach-Post. Man kann schon sagen, dass ich ein passionierter Leser bin, und ich liebe es ein Buch oder eine Zeitung in den Händen zu halten.

In Offenbach leben sehr viele Nationalitäten und Kulturen zusammen. Das spiegelt sich auch im Fußball und beim OFC wieder. Auf welche Weise wirkt Sport integrationsfördernd? Glauben Sie, dass auch Bücher und (Vor-)Lesen diese Leistung vollbringen können? Wenn ja, wie?

Der Sport ist seit jeher integrationsfördernd, weil man sich innerhalb eines Vereins oder auch einer Mannschaft immer als Teammitglied fühlt, egal woher man kommt. Es ist der Zusammenhalt, die sprichwörtliche Familie, die das begründet, und gerade Offenbach, oder besser die Kickers sind hierbei aufgrund ihrer Tradition und der „Kultstellung“ ein absolutes Vorbild. Sieht man mal davon ab, dass andere, höherklassige Vereine aus dem Rhein-Main-Gebiet einen Zuschauerschnitt von 3000 vorweisen, so hat der OFC in seiner momentanen Viertklassigkeit mit über 6000 Zuschauern das Doppelte, und diese identifizieren sich immer mehr mit dem Verein. Ich denke, dass Lesen ebenso integrationsfördernd sein kann, allerdings nicht im gleichen Umfang, denn das Leben wird immer schneller, man gönnt sich die Ruhe des Lesens leider nicht mehr in der Form wie vor 40 Jahren, und im Computerzeitalter braucht man ja auch eigentlich nur ein paar „Klicks“, um zu erfahren, was man wissen will, ob es richtig ist oder nicht...

Was macht für Sie persönlich den besonderen Reiz des Lesens oder auch des Vorlesens aus?

Lesen ist für mich eine Entspannung oder auch eine Art Flucht aus der Realität, hinein in eine Welt, wie ich sie gerne erleben würde oder erlebt hätte. Ich persönlich kann beim Lesen wunderbar abschalten, mich fallen lassen, und ich erfahre Dinge, die für mich teilweise Neuland sind, verstehe Zusammenhänge wesentlich besser. Beim Vorlesen oder Vortragen versuche ich diese „überlesenen“ Kleinigkeiten oft in den Vordergrund zu stellen um die Wichtigkeit dieser „Kleinigkeiten“ zu unterstreichen. Dazu möchte ich ein kurzes Beispiel nennen: Am 3. Oktober habe ich einen Vortrag beim Kickers Fanklub Eppertshausen gehalten, einem Fanklub, der schon 1968 gegründet wurde. Der ist damit der älteste eingetragenen Fußball-Fanklub in Deutschland überhaupt.

Vor Publikum zu sprechen ist für Sie nicht ungewohnt, man kennt Sie von launigen Vorträgen zur Kickers-Geschichte. Inwiefern wird sich das „StadtLesen“ unterscheiden? Setzen Sie wieder auf Interaktion mit dem Publikum?

Die „launigen Vorträge“ resultieren aus kleinen Anekdoten, die ich immer mal wieder einstreue, oder dem Satz „...das wissen Sie natürlich...“ Beim „Stadtlesen“ weiß ich nicht, wie viele Zuhörer vor Ort sein werden, wie groß das Interesse an meinem Vorlesen oder Vortrag ist. Ich bin ein Mensch, der sich auf die Situation einstellt und entsprechend agiert oder reagiert, von daher warte ich einfach ab, was auf mich zukommt. Ein Unterschied zu meinen Vorträgen im Haus der Stadtgeschichte wird sein, dass das Lesen nicht in den mir bekannten Räumlichkeiten stattfindet und wahrscheinlich auch vor einem anderen Publikum, aber ich werde auch weiterhin Ich bleiben und auf die Zuhörer eingehen, also auf Interaktion setzen, sofern es die Zeit zulässt.