Kinder-Singfeste: Auswirkungen auf Waldstraßen-Verkehr

Schon einige Tage kündigt sich in der Waldstraße die heute ab 11 Uhr geltende Sperrung an.

Offenbach - In der Sporthalle Hamburg starteten die im Norden Deutschlands bereits etablierten Liederfeste „Klasse, wir singen!“ vergangene Woche mit 12.000 Kindern.

Die Süd-Premiere der musikalischen Massenveranstaltung steht heute und morgen als Pilotprojekt für ganz Hessen in Offenbach an: Fast 5000 Kinder aus Offenbach und Umgebung haben sich auf ihre vier Konzerte in der Stadthalle vorbereitet.

Der zu erwartende jugendliche Ansturm am Nassen Dreieck hat auch Folgen für den städtischen Verkehr. Da pro Liederfest zahlreiche Busse anreisen, wird die Waldstraße rund um die Liederfeste am 12. und 13. Mai ab der Kreuzung Brunnenweg stadtauswärts von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 21 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Dietzenbacher und die Isenburger Straße umgeleitet. Für die Kreis-Buslinie OF 30 entfallen die Haltestellen „Wildhofer Straße“, „Bastenwald“, „Hainbachtal“, „AWO“ und „Stadthalle“. Die Fahrten der OVB-Linien sind von der Sperrung nicht betroffen.

Die Parkplätze Nasses Dreieck und Dag-Hammerskjöld-Platz sind an beiden Veranstaltungstagen für die öffentliche Nutzung gesperrt und stehen ausschließlich Besuchern und Gästen der Stadthalle zur Verfügung. Pro Termin werden 900 bis 1000 Zuschauer erwartet.

Konzert der Grundstufen-Musikanten der Musikschule: Bilder Zur Fotostrecke

Die Kinder sind die Stars der Veranstaltung, doch anders als bei den populären Casting-Shows steht bei dem vom Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden schon vor zehn Jahren ersonnenen „Klasse! Wir singen“ die Gemeinschaft klar im Fokus. Aus Offenbach beteiligen sich 39 Klassen von Erich-Kästner-, Mathilden-, Hafen-Marienschule und Marianne-Frostig-Schule. Weitere Kinder haben aus dem Landkreis Offenbach und aus Frankfurt angesagt. Auch das Schuldezernat Offenbach unterstützt die Veranstaltung. Zudem hat ein Offenbacher die Schirmherrschaft übernommen – Hessens Sozialminister Stefan Grüttner.

In der Stadthalle erklingt das Repertoire des diesjährigen Liederkanons, das die teilnehmenden Klassen wochenlang im Unterricht einstudiert haben: Es reicht von „Alle Vögel sind schon da“ über „Morning has broken“ und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ bis zum südafrikanischen „Sihayamba“ und „Bruder Jakob“ in vielen Sprachen. Das gemeinsame Singen verbinde Einheimische mit Migranten und Flüchtlingen sowie Menschen mit und ohne Behinderung, betont Initiator Gerd-Peter Münden. Und neben dem Wir-Gefühl stärke das Singen die schulische Motivation und das Selbstvertrauen der Kinder.

Konzert im Schulverbund Münster und Eppertshausen: Bilder Zur Fotostrecke

Die Liederfeste „Klasse! Wir singen“ finden am Freitag, um 16 Uhr und um 18.30 Uhr sowie am Samstag um 11 Uhr und 14.30 Uhr in der Stadthalle Offenbach, Waldstraße 312, statt. (tk)

Karten gibt es noch für 4,80 Euro (Kinder) und 7,80 Euro (Erwachsene) im OF-Infocenter, Salzgässchen 1, 069/840004170, über die Hotline 0180/6050400 oder unter www.klasse-wir-singen.de/zuschauertickets.