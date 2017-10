Mutter verzweifelt: Vergebliche Kinderarzt-Suche

Offenbach - Für Offenbach kommt die Warnung zu spät, das Kind ist schon in den Brunnen des Mangels gefallen: Wie gestern berichtet, hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte bei einer Tagung in Bad Orb auf eine zunehmend ausgedünnte medizinische Versorgung für den Nachwuchs aufmerksam gemacht. Von Veronika Schade

In der Großstadt am Main sind die Aufnahmekapazitäten der Praxen bereits erschöpft. Seit Gülcin Ulu Anfang September mit ihren drei Kindern von Dortmund nach Offenbach gezogen ist, um näher bei ihren Eltern in Frankfurt zu sein, ist sie auf der Suche nach einem Kinderarzt – ohne Erfolg. Überall die gleiche Begründung: Die Praxen sind überlastet, können keine neuen Patienten annehmen. Offenbach ist unterversorgt, klagen die Kinderärzte. „Mittlerweile bin ich wirklich verzweifelt“, sagt Gülcin Ulu, als sie sich an unsere Zeitung wendet. Sechs und vier Jahre sind ihre Söhne, die Tochter ist 21 Monate jung. Der Älteste hat Epilepsie, verbunden mit 70-prozentiger Behinderung: „Er braucht auch Sprach- und Ergotherapie, die er nur mit Überweisung bekommt.“

Inzwischen hat sie eine Odyssee hinter sich. In der ersten Arztpraxis bekam sie eine Absage. Ebenso in der zweiten, dritten, vierten. In Offenbach gibt es zehn Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin in sieben Praxen. Am Ende hat sie bei allen angefragt – und überall die gleiche Aussage bekommen: keine neuen Patienten, Kapazitäten erschöpft. Oder sie wurde mit einer mehrwöchigen Wartezeit vertröstet. „Das geht aber mit meinem Sohn nicht“, sagt Ulu. Sogar Praxen in Dietzenbach und Frankfurt habe sie abtelefoniert und ebenfalls Absagen kassiert.

Sie offenbart ein Problem, das Offenbachs Kinderärzte schon lange belastet. Alle berichten von einer Vielzahl an Anfragen, denen sie unmöglich nachkommen können. „Jede Woche haben wir drei bis fünf Familien, die für ein bis vier Kinder nach Terminen anfragen“, berichtet Dr. Lutz Müller, der an der Kaiserstraße eine Gemeinschaftspraxis mit Elvira Kipp betreibt. Sein Kollege Alexander Balzer aus der Rathenaustraße spricht von zehn bis 20 Anfragen pro Woche. Ähnlich ergeht es den anderen Praxen im Stadtgebiet.

Dr. Dimitra Hamm Le Clément Kasfiki, die seit sieben Jahren eine Kinderarztpraxis mit ihrem Mann an der Berliner Straße führt, erklärt die Vorgehensweise bei der Aufnahme von neuen Patienten. Automatisch aufgenommen werden Geschwisterkinder, danach andere Neugeborene. Erst dann folgen Zugezogene. „Wenn sie aber aus einer Stadt kommen, die weniger als 30 Kilometer entfernt ist und sie dort einen Arzt haben, bitten wir sie, dort zu bleiben“, sagt Kasfiki.

Patienten mit einem chronischen Leiden sowie Akutfälle werden als dringlicher eingestuft als gesunde Kinder, die als neue Patienten angemeldet werden. So ergibt sich eine Staffelung, die es neuen Familien schwer macht, einen Termin zu bekommen – erst recht mit gleich drei Kindern. Hinzu kommt: „Eine Neueingangsuntersuchung ist besonders zeitaufwendig, allein wegen der Papiere.“

Das liege nicht etwa an mangelndem Willen. „Im Gegenteil, wir sind von Herzen bemüht, dürfen niemanden einfach ablehnen. Aber so ergibt sich nun mal bei nicht-akuten Anfragen diese Wartezeit, bei uns momentan etwa zwei Monate“, so Kasfiki.

Worauf bei Babytragen und Tragetüchern zu achten ist Zur Fotostrecke

Doch die Schere zwischen dem Bedarf und dem, was die Praxen leisten können, klaffe immer mehr auseinander. Das bestätigt Alexander Balzer: „Wir arbeiten am oberen Limit, versorgen eine Patientenzahl deutlich über dem Fachgruppendurchschnitt.“ Pro Quartal sind das bei ihm in der Regel zwischen 2200 und 2300 Patienten, manchmal auch darüber hinaus.

Die Zahl der kleinen Patienten in Offenbach steigt weiter. „Wir haben mehr Geburten und mehr Zuzug, die Zahl der Ärzte aber ist unverändert“, sagt der Rumpenheimer Kinderarzt Dr. Matthias Gründler, der auch Sprecher seiner hiesigen niedergelassenen Kollegen ist. Zudem wüchsen die Anforderung an die Pädiater: „Mehr Vorsorgen, mehr Verhaltensproblematiken, mehr Schulprobleme, mehr Kinderschutz, Übernahme zum Beispiel augenärztlicher Untersuchungen. Alles sinnvoll, aber eben enormer zusätzlicher Zeitaufwand. Keiner von uns will pfuschen!“ Kritik gilt auch der Kassenärztlichen Vereinigung.

Mit Windeln ins Wasser - So wird Babyschwimmen zum Spaß Zur Fotostrecke

Was kann nun der Familie Ulu im konkreten Fall weiterhelfen? „Alle zwei Monate treffen sich alle Offenbacher Kinderärzte, da werden wir das ansprechen“, verspricht Dr. Kasfiki. Sie rät der Mutter, die am nächsten zu ihrem Wohnort gelegene Praxis aufzusuchen, zumindest wegen einer Überweisung für den epilepsiekranken Sohn: „Wenn sie freundlich beharrt und Geduld mitbringt, wird keiner der Kollegen nein sagen.“ Müller verweist auf die sogenannten Nottermine, die seine Praxis vergibt, wenn ein Patient an allen anderen Stellen abgelehnt wurde: „Diese richten sich nach dem Krankheitsbild des Kindes. Bei nicht-akuten Fällen kann das schon einige Zeit – auch Wochen – dauern.“ Auch Matthias Gründler verspricht: „Wir werden eine Lösung finden!“

Lutz Müller findet aber warnende Worte für die Zukunft: „Trotz hohem persönlichen Einsatz – nicht zu vergessen auch unserer Mitarbeiter – werden wir bald nicht in der Lage sein, die ständig wachsende Anzahl von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen zu versorgen, ohne einen Verlust an der Qualität dieser verantwortungsvollen Versorgung zu riskieren.“

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa