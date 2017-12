„Kino Kulinarisch“ verlässt Ledermuseum

Offenbach - Nach dem Theaterclub Elmar wird mit der Reihe „Kino Kulinarisch“ eine weitere lokale Kultureinrichtung aus dem Ledermuseum gedrängt. Dessen Leiterin gerät deshalb zunehmend unter Druck. Die erfolgreiche Kinoreihe wird in der Alten Schlosserei der EVO eine neue Heimat finden. Von Matthias Dahmer

Offiziell ist es eine einvernehmliche Trennung. In einer mit dem Deutschen Ledermuseum (DLM) abgestimmten Pressemitteilung verkündet Kinomacher Daniel Brettschneider, Chef des Vereins „Kino im DLM“, dass die räumlichen und technischen Gegebenheiten einen Verbleib des stets an der Grenze ausverkauften „Kino Kulinarisch“ und der technisch anspruchsvollen „Stummfilm und Ton“-Reihe im DLM unmöglich gemacht hätten. Es bleibe durchaus denkbar, so Brettschneider weiter, dass zusammen mit dem Ledermuseum andere Filmkonzepte entwickelt würden, die mit dem Museumsbetrieb kompatibler seien. Mehr will Brettschneider auch auf Nachfrage zu der Trennung nicht sagen, man wolle eher Richtung Zukunft schauen.

Die ist durchaus rosig, Für beide Filmreihen sind jeweils neue Spielorte gefunden, das publikumswirksamere „Kino Kulinarisch“ wird künftig in der Alten Schlosserei zu sehen und zu schmecken sein, Details dazu wollen die Kinomacher und der Energieversorger nächste Woche präsentieren.

Die Harmonie beim Abschied aus dem DLM ist indes nur eine zur Schau gestellte. In der Offenbacher Kulturszene ist es mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die seit 2014 dem Museum vorstehende Dr. Inez Florschütz nach dem Theaterclub Elmar nun auch das Kino rausgedrängt hat. Die Elmarianer hatten das Handtuch geworfen, weil die verlangte Miete zu hoch geworden war, den Kinomachern wurde die Nutzung des großen Saals untersagt, wo vor dem Film ausreichend Platz zum Speisen und Plaudern war. Museumsdirektorin Florschütz, auch das wissen Insider, eckt mit ihrem Konzept an, in dem für lokale Kulturveranstaltungen offenbar kaum noch Platz ist. Berichtet wird, dass Florschütz in einer Sitzung der Kulturkommission mit dem zuständigen Dezernenten und künftigen Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke deshalb heftigst aneinandergeraten ist.

Schwenke mag dazu keine Stellung nehmen, deutet indes an, dass es Konfliktpotenzial gibt. „Frau Florschütz ist eine fachlich versierte Museumsleiterin. Sie treibt die inhaltliche Entwicklung der Ausstellungen voran“, leitet er ein. Doch die Stadt sehe das Ledermuseum auch als lokale Kultureinrichtung. Frau Florschütz wisse, dass er großen Wert darauf lege, dass sie sich auch mit anderen Kulturakteuren in der Stadt gut verstehe. „Ich bin zuversichtlich dass dies zunehmend besser gelingen wird. Die nächste Saison des Theaterclubs Elmar ist geplant. Danach kann der Theaterclub Elmar wieder ins das Ledermuseum zurückkehren.“

Beobachter sind da alledings skeptisch. Kolportiert wird, dass der künftige OB zwar versuchen wird, Florschütz zu einer Kurskorrektur zu bewegen. Sollte dies nicht gelingen, wären ihre Tage als Museumschefin gezählt, heißt es. Dass Florschütz sich nicht scheut, auch personell auf Konfrontationskurs zu gehen, zeigt der Umgang mit der langjährigen Vize-Direktorin Dr. Rosita Nenno. Sie wurde, nachdem eine Mediation zwischen beiden erfolglos war, von Florschütz gefeuert, ein Vergleich vorm Arbeitsgericht kostete das Museum angeblich einen sechsstelligen Betrag.

Die Stadt Offenbach, der die Gebäude an der Frankfurter Straße gehören, bezuschusst das als Anstalt des öffentlichen Rechts agierende Museum mit aktuell 537.000 Euro im Jahr. Das Land steuert einen niedrigen sechstellgene Betrag bei. Analog zum Verwaltungsrat in einem Unternehmen gibt es einen Senat, dem Gremium steht kraft Amtes der Oberbürgermeister vor. Der amtierende OB Horst Schneider hält sich mit einer Bewertung zurück: „Frau Florschütz hat einen großen Anlauf genommen, um das Museum zu modernisieren“, gibt er diplomatisch zu Protokoll.

Und was sagt die Museumschefin zu dem Ganzen? Ein erbetenes Gespräch über Details kam nicht zustande. Stattdessen ließ Florschütz eine Anfrage, die auf der „abgestimmten Pressemitteilung“ basierte, über ihr Sekretariat schriftlich beantworten: „Dem Deutschen Ledermuseum ist die Pressemitteilung des Kinos im DLM e.V. bekannt bzw. ist diese mit ihm abgestimmt. Das DLM konnte dem Kino im DLM e.V. aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten des Museums nicht die Voraussetzungen bieten, die dem Verein nunmehr an den neuen Veranstaltungsorten gegeben werden. Wir planen eine neue Filmreihe. Bereits in unserem Jubiläumsjahr 2017 haben wir zu unserer vollen Zufriedenheit die Reihe ,100 Jahre DLM - 100 Jahre Lieblingsfilme’ zeigen können.“