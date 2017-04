Profi spielt auch stromlos

Offenbach - Mittlerweile ist es schon Tradition, dass der Frankfurter Rock- und Bluesgitarrist Andreas Schmid-Martelle Künstler nach Offenbach einlädt, während das benachbarte Frankfurt im Zeichen der Musikmesse steht: Von Jan Schuba

Ein ganz heißer „One-Night-Stand“ machte die kleine Bühne der Sandgasse am Freitagabend ganz groß – „One-Night-Stand“ deshalb, weil die Musiker, die am Freitag mehr als 140 Besucher ins Kulturzentrum lockten, exklusiv nur an diesem einen Abend in dieser Formation zu einer Session zusammentrafen. Mr. Martelles Überraschungsgäste waren Bluesvirtuose Kirk Fletcher und Chuck Plaisance, Spezialist für New Orleans Blues.

Zunächst betritt Gastgeber Andreas Schmid-Martelle mit seiner Gitarre die Bühne. Zur Seite stehen ihm mit Marc Inti am Bass und Josef Kirschgen am Schlagzeug zwei Musiker, die bereits die Europa-Rhythmusgruppen von Größen wie Rick Vito und Eamonn McCormack gebildet haben. Das Trio wirkt mit dem satten, intensiven Spiel auf den Instrumenten, gepaart mit Martelles rauem, leidenschaftlichen Gesang wie ein Magnet auf das Publikum. Geprobt wurde vorher nicht – lediglich die Setlist vorher abgesprochen, die die Musiker beim Soundcheck anspielten. Vielleicht ist genau das das Geheimnis der Unmittelbarkeit und Authentizität, die diese ganz spezielle musikalische Elektrizität über den Zuschauern knistern lässt.

Nach ein paar Titeln gesellt sich Vollblutmusiker Kirk Fletcher hinzu. Als „einer der besten Blues-Gitarristen der Welt“ wird der US-Amerikaner aus Los Angeles innerhalb der Szene bezeichnet und sorgt auch in Offenbach für große musikalische Momente: Fletcher bereichert das Konzert nicht nur mit voller, tiefer Bluesstimme, sondern setzt der Session mit ausgiebigen Gitarrensoli in den Instrumentalpassagen kraftvolle, gefühlsbetonte und energiegeladene Akzente. „Was total cool ist: Kirk Fletcher liefert noch so richtig klassischen, ursprünglichen Blues“, beschreibt es ein Bluesliebhaber aus dem Publikum und schwärmt von dem Gefühl, das die Formation dieses „One-Night-Stands“ transportiert.

„Der ist auch ein totaler Kracher“, urteilt eine andere Besucherin über den zweiten Special Guest, der die Formation auf der Bühne zu einem Quintett komplettiert: Bei seiner Herkunft aus New Orleans liegt es nahe, dass Chuck Plaisance die Musik im Blut hat. Als Meister für Classic Rock und Blues beherrscht er die 12-Saiten-Gitarre mit Bravour und beeindruckt besonders mit seiner Mischung aus Kraft und Intimität: Denn obwohl Plaisance mit Gitarre und rauer Powerstimme seine Energie wuchtig auf das Publikum überträgt, scheint er angesichts seiner häufig geschlossenen Augen doch häufig bei sich und somit ganz bei seiner Musik zu sein. Und auch technische Probleme können den Profi, der seit 40 Jahren Musik macht, nicht aus der Ruhe bringen: Als es tontechnische Schwierigkeiten am Mischpult gibt, macht Plaisance mit Gitarre und Stimme einfach „unplugged“ weiter – und erntet dafür einen Begeisterungssturm aus dem Publikum.

Stimmung und Applaus nach zu urteilen, hat Andreas Schmid-Martelle bei den Gästen den richtigen Riecher bewiesen. Der nächste Bluesabend steht schon in den Startlöchern: Am 25. Mai feiert die „Hamburg Blues Band“ ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum.