Kita mit 199 Plätzen: Mieter übernimmt Ausbau

Die zum ärgerlichen „Senefelder-See“ mutierte Baugrube ist Geschichte: Auf dem ehemaligen MAN-Gelände an der Christian-Pleß-Straße entsteht ein Neubaukomplex mit integrierter städtischer Kita. Im April 2018 soll sie in Betrieb gehen.

Offenbach - Auf den ehemaligen MAN-Gelände im Senefelder-Quartier entsteht bis April 2018 für nahezu 2,8 Millionen Euro eine Kita mit 199 Plätzen. Besonderheit: Die Einrichtung wird in einem Neubau mit Wohnungen und Geschäften an der Christian-Pleß-Straße geschaffen. Von Matthias Dahmer

Der Komplex, mit dessen Bau schon begonnen wurde, umfasst 94 Mietwohnungen, drei Geschäfte und eine Tiefgarage mit mehr als 70 Stellplätzen. Bauherr ist die zur Helaba gehörende GWH Wohnungsgesellschaft Hessen. Sie errichtet die Kita bis zum Rohbau, dann übernimmt die Stadt, die sich als Mieterin um den Innenausbau kümmert und der vertraglich ein Nutzungsrecht über 25 Jahre zugesagt ist.

Von den beinahe 2,8 Millionen für den Ausbau muss die Stadt „nur“ 489.000 Euro tragen, 1,55 Millionen werden über das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ finanziert, 750.000 Euro kommen als „erkämpfte Beruhigungspillen“, wie Oberbürgermeister Horst Schneider bemerkte, aus dem Regionalfonds Fluglärmschutz.

Die Kita mit ihren zusammen 1800 Quadratmetern entsteht in Teilen des Erd- und ersten Obergschosses. Die nach Süden Richtung Senefelderpark ausgerichtete Außenspielfläche umfasst gut 1100 Quadrameter, ihre Herrichtung zahlt die GWH. Die Stadt übernimmt den Kita-Rohbau voraussichtlich Ende September, im Monat darauf beginnt der Innenausbau.

Im April 2018 soll die Kita in Betrieb gehen. Platz ist für 199 Kinder in neun Gruppen. Die teilen sich auf in vier Gruppen für unter Dreijährige, in drei Ü3-Gruppen sowie in zwei Hortgruppen. Das Gruppen-Konzept sei variabel und könne an den Bedarf angepasst werden, so Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß. Er bezeichnete den Bau als dringend erforderlich, weil die Zahl der Kinder in der Stadt in rasantem Tempo zunehme. Derzeit rechne man pro Jahr mit rund 1500 Neugeborenen in der Stadt.

Voraussichtlich erst Anfang 2018 werden Anmeldungen für die neue Kita entgegen genommen. Grund: Bislang ist unklar, ob auch das erforderliche Personal rechtzeitig zu finden ist. „Der Markt ist leer gefegt“, bedauerte Weiß. Der Eingang zur Kita wird sich nicht unmittelbar an der Christian-Pleß-Straße befinden, wo lediglich eine Hol- und Bringzone geplant ist. Der Zugang ist an der Westseite des Gebäudes, er wird über einen Fußweg erreichbar sein. In der Tiefgarage sind sechs Plätze für die Kita reserviert.

Im Erdgeschoss der neuen städtischen Einrichtung sind auf etwa 1250 Quadratmetern Gruppenräume, Küche und Verwaltung vorgesehen, das 540 Quadrameter große Obergeschoss umfasst weitere Gruppenräume, den Essbereich sowie Räume fürs Personal und eine Terrasse. Alles ist barrierefrei erschlossen.

Der Bau einer Kita auf den ehemaligen MAN-Gelände geht zurück auf einen Parlamentsbeschluss 2012. Seinerzeit wurden drei Varianten geprüft: Entweder ein Neubau in Eigenregie oder der Kauf von Eigentumsanteilen für eine Kita beziehungsweise die Anmietung einer solchen, jeweils integriert in ein Gebäude mit Mischnutzung. Wegen der Haushaltslage und dem optimalen Einsatz von Fördermitteln habe man sich für die letzte Variante entschieden, erläuterte Markus Eichberger, Chef des Stadtplanungsamts. Für OB Horst Schneider ist die Kita das „i-Tüpfelchen“ auf der Entwicklung des Senefelderquartiers.