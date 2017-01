K.I.Z in der ausverkauften Offenbacher Stadthalle

Offenbach - Besonders kunstfertige Rapper sind sie keine, ihre Musik erschöpft sich in Eintönigkeit. Doch gleichwohl - war für ein überschäumend vergnüglicher Abend! K.I.Z (der fehlende Punkt hinter dem letzten Buchstaben ist Teil des Brandings) werden von einer Woge des Erfolgs getragen. Von Stefan Michalzik

Ihr zusätzlich angesetztes Konzert in der Offenbacher Stadthalle ist ausverkauft, genau wie schon das reguläre tags drauf in der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst. Auf der Bühne prangen Monumentalstatuen von dem Rapquartett, das vor zwölf Jahren in Berlin-Kreuzberg gegründet worden ist. Das DJ-Pult ist ein Gefechtsstand, im Hintergrund ist das Bild einer kriegszerstörten Stadt zu sehen. Die Rapper Tarek Ebéné, Maxim Dürner und Nico Seyfried sowie der als DJ Craft firmierende Sil-Yan Bori treten mit Barrettmützen und salopp-eleganten Uniformjacken an. Militärisch stramm wirken sie nicht. Eher schon wie Vertreter der „Taka-Tuka-Ultras“ - so lautet der Schriftzug auf der Rückenseite ihrer Merchandise-Shirts.

Zwar ist eine „Neue Ernsthaftigkeit“ in den Songs des jüngsten Albums „Hurra die Welt geht unter“ (ohne Komma nach dem Hurra) auszumachen, allerdings ist sie mit den markenzeichenhaft lustvoll inszenierten Zerrbildern der machoprolligen Unartigkeiten des Gangstarap durchwirkt. Da ist sie, „die berühmte K.I.Z-Ironie“. Mit diesen Worten spielen sie selbst auf das Echo in den Feuilletons an, das sie nach anfänglicher Irritation ob der ziemlich originalnah übernommenen Derbheiten inzwischen respektiert.

Der musikalische Flow ist zwar geschmeidig, aber recht einheitlich; ab und an streuen K.I.Z den einen oder anderen Reißer mit einem gewöhnlichen Kirmestechnowumms dazwischen. K.I.Z baden im Mainstream. Gleichwohl steht die Brachialspaßcombo mit ihrem einnehmend hinterhältigen Humor noch lange nicht Seite an Seite mit den Fantastischen Vier. Eher schon stellen sie sich mit ihrer Mischung aus suffseliger Partysause und Gesellschaftskritik Geistesverwandte von Deichkind dar.