Künftig strengere Regeln beim Befahren der Fußgängerzone

Offenbach - Für das Befahren der Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen sollen klare Regeln geschaffen werden, die auch den Taxiverkehr mit einbeziehen. Darauf einigte sich das Stadtparlament in seiner jüngsten Sitzung. Von Matthias Dahmer

Derzeit gebe es eine fast unüberschaubare und in den jeweiligen Begründungen mitunter nicht mehr nachvollziehbare Zahl von Ausnahmegenehmigungen, unterstütze Ordnungsdezernent Peter Schneider (Grüne) einen letztlich beschlossenen Antrag der Tansania-Koalition. Danach sollen nun Regelungen für die Ausgabe von Ausnahmegenehmigungen erarbeit werden. Ziel sei die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone durch Reduzierung des Fahrzeugverkehrs auf ein Minimum, heißt es. Zudem ist die Stadtregierung laut Beschluss angehalten, Verstöße verstärkt zu überprüfen und zu ahnden. Was den Taxiverkehr angeht, soll ausgelotet werden, wie viele weitere Genehmigungen für Taxis nach dem Personenbeförderungsgesetz zu erteilen sind und ob diese an die Auflage gebunden werden können, Fahrzeuge einzusetzen, die für die Beförderung von Behinderten besonders geeignet sind.

Vor allem um die Taxis ging es der SPD-Fraktion, die mit einem Antrag, der letztlich durch das Tansania-Papier abgeändert wurde, das Thema auf die parlamentarische Schiene gehoben hatte. Die derzeitige Regelung, wonach jegliche Einfahrt von Taxis in die Fußgängerzone verbotene ist, sei mit Blick auf Behinderte, Ältere und Anwohner nicht realitätsnah, sagte Gertrud Marx. Die Sozialdemokraten wollten deshalb allen Taxis, die eine Konzession für Offenbach haben, die Genehmigung erteilen, die Fußgängerzone anzudienen. Zudem sollten zehn zusätzliche Konzessionen für Fahrzeuge mit Hubfunktion ausgestellt werden, die Rollstuhlfahrer transportieren können.

Hintergrund des Vorstoßes war ein Artikel unserer Zeitung vom Dezember vergangenen Jahres: Damals berichteten wir über einen Streit zwischen dem Ordnungsamt und Offenbacher Taxiunternehmern. Der hatte sich daran entzündet, dass die Stadtpolizei im Zuge verstärkter Kontrollen Droschken der Fußgängerzone verwiesen hatte, die Senioren zu Cafés in der Innenstadt gefahren hatten. „Die Fußgängerzone ist nicht dafür gedacht, die Freizeitgestaltung mit dem Taxi zu erledigen“, wurde Ordnungsamtschef Peter Weigand zitiert. Selbst eine Fahrt zum Arzt in der Innenstadt sei nicht generell ein triftiger Grund und müsse im Einzelfall geprüft werden.