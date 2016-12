Kleider-Frei verschwindet aus Offenbach

Geschäftsführer beklagt „Niveau“

+ © Archiv Vor 42 Jahren ging es am Offenbacher Marktplatz noch in die Breite: „Kleider-Frei beträchtlich erweitert“ meldete unsere Zeitung am 1. November 1974. Es war die Ankündigung für eine „Eröffnungsparty mit Rosinenpreisen“ zur Einweihung eines im April begonnenen Anbaus an der Bieberer Straße. Der verlängerte die Schaufensterfront um beachtliche 157 Meter; entstanden war auch eine Passage, „die von der Straße die Passanten ansaugt“, wie es im Bericht hieß. „Es bietet uns die Gelegenheit, noch deutlicher als bisher zu zeigen, welche Vielfalt der Kunde innerhalb des Hauses antrifft“, ließ die Geschäftsleitung dazu verlauten. Kleider-Frei erweiterte damals sein Sortiment um Spezialabteilungen. © Archiv

Offenbach - Nach Ott & Heinemann, Schmülling, Hassert und anderen verschwindet ein weiterer traditioneller Textil-Name endgültig aus der Stadt: Kleider-Frei, ohnehin nur noch mit äußerst bescheidenem Rest früherer Größe am Marktplatz vertreten, verabschiedet sich. Von Thomas Kirstein

+ Kurz und knapp. Eine Offenbacher Textil-Tradition endet. Ob davon freilich noch seit 1936 treue Kunden betroffen sind, darf bezweifelt werden. © Düncher Die Marke bleibt mit der einstigen Dependance in Heusenstamm bestehen. Noch im November wies Geschäftsführer Marcus Frei Gerüchte über eine Schließung seines Ladens an der Bieberer Straße zurück: Dass die Offenbacher Niederlassung der Familien Keck und Frei totgesagt werde, habe doch schon Tradition. Mit wesentlich mehr Berechtigung hatte 1996 der damalige Geschäftsführer Thomas Keck entsprechendes Geflüster als „Geschwätz“ abqualifiziert. In den folgenden 20 Jahren hat sich an der Ecke Marktplatz/Bieberer Straße äußerlich und inhaltlich viel getan. Mit Partnern haben die Freis und Kecks in ein Neun-Millionen-Vorhaben investiert und das Anwesen umgestaltet. Ein Parkhaus ist entstanden, der Komplex mit seiner großzügigen Glasfassade weist jetzt mit einem Runderker zum Marktplatz hin; sogenannte Ankermieterin ist die Wohnaccessoires-Kette Depot. Vor dem Umbau titelte unsere Zeitung 2009 „Kleider-Frei erfindet sich neu“; das Projekt nannte sich von da an „Geschäftshaus Marktplatz Offenbach“.

Die ursprüngliche Versicherung auch an die rund 5000 Stammkunden lautete, die 1936 gegründete Firma Frei werde nach dem Komplettumbau selbstverständlich an den seit den 50er Jahren belegten Traditionsstandort zurückkehren. Das bewahrheitete sich insofern, als immerhin der Name blieb. Einst 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche für Bekleidung schrumpften ab 2011 auf 140 Quadratmeter. Das wirkte sich entgegen früherer Versicherungen auch auf die Belegschaft aus. von 21 Frei-Mitarbeitern blieb ein Drittel übrig, die meisten in Heusenstamm, wo der Textiler von der Nachbarschaft zu Rewe-, Getränke- und Discount-Markt profitiert.

Der frühere Frei-Geschäftsführer Thomas Keck versuchte sich nebenan mit einer auf zwei Etagen verteilten 850 Quadratmeter großen Intersport-Filiale namens „my sportz“. Das scheiterte schon ein Jahr nach der Eröffnung. Keck reichte Antrag auf Insolvenz ein, von der Pleite betroffen waren zwei fest angestellte Mitarbeiter und elf 400-Euro-Kräfte. Als entscheidend fürs Scheitern gibt Intersport ein entgegen den Vorgaben falsches, weil zu hochpreisiges Sortiment an.

Trends bei Socken und Strumpfhosen Zur Fotostrecke

Die Verkaufsfläche steht seitdem leer. „Zu klein für die Großen, zu groß für die Kleinen, zu wenig ebenerdiges Schaufenster“, sagt Marcus Frei, der bislang auf Straßenniveau in einer Front mit Coiffeur Peter Caligari und L’Abbates Frischpasta-Laden seine Kleidung verkauft hat. Den Grund für seinen Abschied in diesen Tagen fasst er in einem Wort zusammen: „Das Niveau.“ Außerhalb der Wochenmarkttage sei das teils „unterirdisch“. Frei vermeidet das Wort „Publikum“, klagt aber, dass von den vielen neu in Offenbach bezogenen Wohnungen kein Einzelhändler profitiere.

Am Umsatz oder Verdienst liege es nicht, dass er relativ kurzfristig Offenbach den Rücken kehre, versichert der gelernte Textilkaufmann: „Ich habe aber keinen Nerv und keine Lust mehr.“ Die Schere zwischen Kunden, die auf einigermaßen Qualität Wert legten, und solchen, die kaum ausgabefreudig seien, werde immer größer. Diskussionen über Preise seien inzwischen alltäglich. Frei schildert ein Vorkommnis als exemplarisch: „Für eine auf 30 Euro runtergesetzte 80-Euro-Hose hat mir einer 20 Euro auf den Tresen geknallt und gesagt, das müsse reichen.“ Ein Nachmieter für das kleine Ladenlokal ist bereits gefunden. Das Rodgauer Sanitätshaus Zentner will dort von der Nähe zum Parkhaus und zur „Orthopädie am Wilhelmsplatz“ im Obergeschoss profitieren.