Klimakonferenz lockt über hundert Teilnehmer an

Offenbach - Mehr als hundert Offenbacher haben sich am Donnerstag im Rathaus damit befasst, wie sie ihren Alltag klimafreundlicher gestalten können. Von Marian Meidel

Unter der Überschrift „Offenbach und du – gute Aussichten“ beleuchtete die diesjährige Klimakonferenz des Umweltamtes Lebensbereiche wie Konsum, Ernährung und Mobilität. FFH-Radiomoderatorin Evren Gezer wurde für ihr Engagement als Klimapatin geehrt. Dass Umweltschutz ein Thema ist, das auch in Offenbach zahlreichen Bürgern auf den Nägeln brennt, zeigt der große Andrang, den die diesjährige Klimaschutzkonferenz des städtischen Umweltamtes im Rathaus findet. 105 Teilnehmer haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Angeregt diskutieren die teilnehmer über Müllvermeidung, E-Mobilität, Konsumverhalten und mehr.

Moderiert wird die Veranstaltung von Umweltexpertin Marion Bathke, Dozentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, Brandenburg. Vorbildlicherweise ist sie für ihre Anreise nicht in den Flieger gestiegen, sondern mit der Bahn gekommen – bei geringerem CO²-Ausstoß. „Die meisten denken, mit dem Thema Mobilität sei alles erledigt“, sagt Bathke. Dabei könne man im Alltag viel mehr für den Klimaschutz tun, als nur auf schonendere Transportmittel umzusteigen. „Zum Beispiel regionale Produkte essen, um die Transportwege einzuschränken“, so Bathke. „Solange die Sachen aus der Nähe sind, müssen sie auch nicht immer Bio sein.“ Wichtig ist ihr, dass dabei nicht der Verzicht, sondern der Spaß im Vordergrund steht. „Wenn man Fahrgemeinschaften bildet, kann man auch gut Leute kennenlernen“, berichtet sie und lächelt. Viele ihrer Studenten könnten das belegen. „Es hilft aber überhaupt nichts, die Moralkeule zu schwingen.“

+ „Flüsterdiskussion“ war der Workshop überschrieben, bei dem die Konferenzbesucher schweigend ihre Gedanken und Anregungen auf thematisch sortierten Pinnwändenniederschreiben konnten. Die Beteiligung war rege. © mei Ganz getreu dieses Mottos präsentiert die Konferenz sich auch nicht als trockene Folge von Vorträgen, sondern vielmehr als interaktive, spielerische Veranstaltung mit Workshops, moderiertem Austausch und vergnüglichem Improvisationstheater. „Flüsterdiskussion“ ist der erste Aktionsblock überschrieben. Eine halbe Stunde haben die Teilnehmer Zeit, als Impulsgeber gedachte Grafiken an thematisch sortierten Pinnwänden zu begutachten und dazu ihre eigenen Kommentare zu verfassen. „Autofreie Innenstadt“ schreibt beispielsweise eine Besucherin auf die „Mobilität“-Wand. Zum Stichwort „Konsum“ fällt jemand anderem „Klamottentauschbörse“ ein. Die Resultate dieser Ideensammlung fassen Tom Gerritz und Martin Esters vom Marburger Fast Forward Theatre anschließend in improvisierten Sketchen zusammen. Unter der Überschrift „Worldcafé“ sind die Teilnehmer danach eingeladen, sich in kleinen Grüppchen um Stehtische zu scharen, an denen Mitarbeiter des Umweltamtes mit ihnen alltagsbezogene Fragen diskutieren. Ihre Antworten dürfen die Gäste mit Filzstift direkt auf die Papiertischdecken schreiben. „Welche Tätigkeiten und Aktivitäten in meinem Alltag haben direkten oder indirekten Einfluss auf das Klima“, fragt beispielsweise Amtsleiterin Heike Hollerbach an Tisch 1. In ihrer angeregten Diskussion befassen sie und ihre Gäste sich schnell auch mit der Frage, wie sich das Klimabewusstsein am besten an jüngere Generationen weitergeben lasse. Der Konsens: Kindern schon in die Kita beibringen, worauf es ankommt. „Wir haben schon oft erlebt, dass sie dann nach Hause gehen und ihre Eltern erziehen“, so Hollerbach.

Bilder zur Klimakonferenz in Offenbach Zur Fotostrecke

Prominenter Gast der Klimakonferenz ist am Donnerstag Radio-FFH-Moderatorin Evren Gezer, die für ihr Engagement als Offenbacher Klimaschutzpatin geehrt wird. „Man darf nicht versuchen, alles auf einmal zu ändern“, sagt Gezer in ihrem Vortrag. „Das geht nur Schritt für Schritt.“ Wie Marion Bathke, plädiert auch sie dafür, Gemüse aus der Region zu kaufen – am besten vom Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz. „Das ist einer der schönsten Deutschlands.“ Als Verpackung benutze sie einen wiederverwendbaren Brotbeutel. Dass sie aktuell noch einen SUV fährt, verschweigt Gezer nicht. „Aber ich will noch besser werden.“