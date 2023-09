Täuschend echte Gefahr: Wachsende Nachfrage nach Schreckschusswaffen in Offenbach

Von: Christian Reinartz

Im Grunde nicht zu unterscheiden: Welche ist die echte, welche nur eine Schreckschusspistole? Polizeisprecher Rudolf Neu zeigt zwei Waffen aus der Ausbildungsvitrine. © P

Für die Polizei sind Begegnungen mit Schreckschusswaffen nervenaufreibend. Sie sehen aus wie echte Waffen – und können im schlimmsten Fall auch tödlich sein.

Offenbach – Sie sehen aus wie echte Waffen, sie sind schwer wie echte Waffen, sie fühlen sich an wie echte Waffen. Die Zahl der im Umlauf befindlichen Schreckschusspistolen ist in Offenbach seit 2016 gestiegen. Erst extrem steil, nun liegt die Zahl auf gleichbleibend hohem Niveau. Waren es 2015 nur 25 ausgestellte Waffenscheine, explodierte die Nachfrage im folgenden Jahr geradezu: 194 Lizenzen hat das Ordnungsamt damals vergeben. Danach sackte der Wert wieder auf 100 ab. 2018 waren es 121, 122 im Jahr 2019, 113 im Jahr drauf, 2021 wieder 120. Hoffnung machen die Zahlen aus 2022, da zeigt die Statistik nur 98.

Doch im Rathaus geht man nicht davon aus, dass sich am Niveau etwas ändert. „Das sind Schwankungen“, sagt ein Stadtpolizist, der seinen Namen nicht nennen will. „Fakt ist aber, dass die Menschen in Offenbach sich immer häufiger eine Schreckschusspistole zulegen, um sich zu schützen oder Eindruck zu machen.“

Schreckschusswaffen in Offenbach – Polizei: Einsätze sind nervenaufreibend

Genau das ist das große Problem, mit dem sowohl Landespolizisten als auch deren Kollegen von der Offenbacher Stadtpolizei immer wieder konfrontiert werden. „Wenn wir zu einem Einsatz gerufen werden und sehen, dass einer mit einer Pistole hantiert oder eine im Hosenbund trägt, verhalten wir uns natürlich genau so, als wäre es eine echte Waffe“, erklärt der Stadtpolizist. Das mache solche Einsätze extrem nervenaufreibend.

Kommentar: Weg mit dem Kleinen Waffenschein Schreckschusswaffen sind lebensgefährlich – vor allem für den Träger. Abgesehen davon, dass die Gasdruckwaffen bei einem aufgesetzten Schuss das Zeug dazu haben, sogar Schädelknochen zu durchdringen. Die wahre Gefahr liegt in den immer besseren Imitationen echter Waffen. Wer eine Schreckschusswaffe kauft und sie zieht, muss immer damit rechnen, im nächsten Augenblick tot zu sein. Denn in dem Moment, in dem andere die Waffe sehen, wird eine Dynamik in Gang gesetzt, die der Träger nur schwer kontrollieren kann. Dabei ist es Einerlei, ob der Schreckschusswaffennutzer ein ordentlicher Bürger mit Schutzbedürfnis oder ein Krimineller ist. Die Polizei etwa würde sofort scharfe Waffen einsetzen und im Zweifelsfall abdrücken. Wer aber als Unbescholtener eine solche Waffe zur Selbstverteidigung zieht, muss immer einkalkulieren, dass sein kriminelles Gegenüber scharf bewaffnet und zu allem bereit ist. Warum sich dennoch im Grunde jeder auf Antrag einen Kleinen Waffenschein besorgen kann, ist angesichts der Gefahr mit Logik nicht zu erklären. Das Dokument gehört abgeschafft und Schreckschusswaffen künftig genauso reglementiert wie ihre scharfen Pendants. Christian Reinartz

Auch für Polizisten sind die zahlreichen Schreckschusspistolen eine unnötige Belastung. Rudolf Neu, Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen, bestätigt: „Wenn wir bei einem Notruf eine Waffe gemeldet bekommen, verhalten wir uns, als ob es eine scharfe Waffe wäre.“ Denn selbst Polizisten könnten – wenn überhaupt – nur aus allernächster Nähe an bestimmten Merkmalen erkennen, ob es sich um eine Schreckschusswaffe handele. „Aus drei Metern Entfernung habe ich da aber keine Chance“, stellt Neu klar. In der Folge zögen Polizisten bei solchen Einsätzen ihre echten Waffen – eine Gefahr für den Träger der Schreckschusspistole.

Dazu kommt aber noch etwas anderes. Auch Schreckschusswaffen sind lebensgefährlich, etwa dann, wenn sie aus nächster Nähe abgefeuert werden. Dr. Markus Rothschild vom Institut für Rechtsmedizin der Freien Universität Berlin beschreibt das in einem Fachbeitrag anschaulich. „Werden Schreckschüsse mit angesetzter Mündung oder aus wenigen Zentimetern Entfernung abgegeben, ist mit schwersten und unter Umständen sogar tödlichen Verletzungen zu rechnen. Der Gasstrahl ist in der Lage, nicht nur Weichteilgewebe, sondern auch Knochen, zum Beispiel den Schädel, zu durchdringen“, heißt es darin.

Waffenhändler meldet wachsendes Interesse – Zuhause kein kleiner Waffenschein nötig

Am Tresen von Thomas Messers Waffenhandel in der Hassia-Fabrik spiegelt sich das wachsende Interesse an solchen Pistolen wider. „Wir beobachten, dass die Nachfrage nach Schreckschusswaffen kontinuierlich steigt“, sagt er. Ein großer Teil der Käufer besitze aber gar keinen Kleinen Waffenschein. Messer erklärt: „Solange die Leute die Waffe nur in den eigenen vier Wänden zum Eigenschutz nutzen, benötigen sie auch keinen.“ Nur wer die Waffe zum Eigenschutz mitführen wolle, brauche eine Lizenz. Die Kunden, die zu Messer kommen, sind ihm zufolge völlig unauffällig. „Da kommt eine Krankenschwester, die auf dem Weg zur Arbeit belästigt wurde, eine Seniorin, die sich vor Einbrechern schützen will, oder ein junger Mann, der auf dem Weg nach Hause bedroht worden ist“, zählt Messer auf. Er ist überzeugt: „Diejenigen, die Probleme mit der Polizei bekommen, haben so oder so keinen Waffenschein – und kaufen ihre Schreckschusspistolen nicht im Waffenhandel, wo sie von uns sorgfältig registriert werden.“ (Christian Reinartz)

