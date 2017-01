Kleinkind nach Schornsteinbrand in Klinik gebracht

Offenbach - Bei einem Brand in Offenbach-Rumpenheim atmete ein Kleinkind so viel Rauch ein, dass es anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Feuerwehr am Vormittag mitteilte, wurde der Leitstelle heute Morgen um 8.49 Uhr ein Schornsteinbrand in der Breiten Straße gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzuges stellte der Einsatzleiter fest, dass in einem eingeschossigen Wohngebäude in Holzbauweise ein durch das Dach geführter Edelstahlabzug die Dachhaut entzündet hatte. Das Kleinkind des Wohnungsinhabers musste wegen des Verdachtes einer Rauchgasinhalation erst vom alarmierten Notarzt versorgt und anschließend gemeinsam mit der Mutter vorsorglich in eine Klinik gebracht werden.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr löschten zunächst durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz den Brand, danach öffneten sie die Dachhaut, um dort befindliche Glutnester zu erreichen. Auch eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Letztlich wurde die Wohnung von den Einsatzkäften mit Kohlenmonoxid-Messgeräten kontrolliert und der defekte Edelstahlschornstein demontiert. (dani)

