In höchste Höhen: Ein Besuch in der Kletterbar

Offenbach - Wer hoch hinaus möchte, kann die Kletterbar an der Sprendlinger Landstraße besuchen. Bis zu 18 Meter hoch kann dort geklettert werden - natürlich gesichert am Seil! Von Rebecca Röhrich

Hallenklettern ist in den letzten Jahren zu einem regelrechten Volkssport geworden. Rund eine halbe Millionen Menschen sollen ihn deutschlandweit praktizieren. In Offenbach können Kletterbegeisterte besonders hoch hinaus, denn dort steht seit ein paar Jahren die höchste Halle im Rhein-Main-Gebiet. 18 Meter hoch geht es hier und lockt die Kletterfreunde aus der gesamten Region.

Auf den ersten Blick sieht die Kletterbar an der Sprendlinger Landstraße recht unscheinbar aus. Spaziert man jedoch um die Halle herum, kann man einen Vorgeschmack bekommen, was einen im Innern erwartet. Eine riesige Kletterwand reckt sich dort gen Himmel. Nachts sorgen Flutlichter für ausreichend Licht. Ein großer Barbecue-Grill verspricht, was die Kletterfreude dort im Sommer erwartet. Jetzt, bei dem nasskalten Wetter, ist der großzügige Außenbereich verwaist. Dafür ist im Innern umso mehr los. Dort hängen große und kleine Sportler im wahrsten Sinne des Wortes in den Seilen oder kleben wie Eidechsen an den steilen Wänden, die mit bunten, unterschiedlich geformten Haltegriffen gespickt sind. Es herrscht eine ruhige und gemütliche Atmosphäre. Ein leichter Holzduft liegt in der Luft; Sofas und ein Kamin laden zum Ausruhen ein. Die Kletterbar erinnert an eine Skihütte in den Alpen - allerdings ohne Apres-Ski-Hits und Alkoholexzess. Diese Assoziation ist gewollt, bestätigt Mitinhaber Lutz Karpowitz. Neben dem reinen Klettern, sollen sich die Besucher wohlfühlen und sich gerne in der Kletterbar aufhalten.

"Der größte Vorteil beim Klettern ist, dass man unterschiedlich gut sein kann", erzählt Karpowitz. Anders als beim Joggen oder Tischtennis könnten Familienmitglieder und Freunde mit unterschiedlichen Niveau problemlos gemeinsam klettern. Nicht der einzige Vorteil, wirbt Karpowitz: Kinder würden beim Klettern früh lernen, Verantwortung zu übernehmen, außerdem schule der Sport Gleichgewicht und Körperspannung.

