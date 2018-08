Klima-Bilanz: Treibhaus Offenbach

Offenbach - „Zugleich positiv wie auch ernüchternd“ nennt Umweltdezernent Paul-Gerhard Weiß die aktuelle Klima-Bilanz für Offenbach. Von Marian Meidel

Zwar ist es der Stadt gelungen, die Treibhaus-Emissionen zwischen 2011 und 2016, wie vom Klima-Bündnis gefordert, um mindestens zehn Prozent zu senken – doch ursächlich ist dafür fast nur die Schließung von Produktionsanlagen auf dem Alessa-Gelände. Und die Hitze findet einfach kein Ende. Der sengenden Sonne ist’s geschuldet, dass sich am Mainufer oder im Dreieichpark kaum noch ein grüner Grashalm findet. Auch der Rest der Region gerät ins Schwitzen: In Frankfurt müssen die Tram-Oberleitungen auf Hitzeschäden geprüft werden, in Rödermark kann ein Bauer seinen Mais Medienberichten zufolge nur noch nachts häckseln, da die Kolben tagsüber zu heiß zum Verarbeiten sind.

„Ich weiß sehr wohl, dass es einen Unterschied zwischen Wetter und Klima gibt“, sagt Umweltdezernent Paul-Gerhard-Weiß bei der Präsentation der Offenbacher Energie- und Treibhausbilanz am gestrigen Dienstag. „Aber es hält sich doch hartnäckig das Gerücht, dass wir die aktuellen Temperaturen als Vorgeschmack auf die Zukunft verstehen dürfen.“ Es gebe durchaus Hinweise darauf, dass die allgemeine Erderwärmung sich auch hier niederschlage, fügt er augenzwinkernd hinzu. „Wir sehen uns daher verpflichtet, alles zu tun, um die Ziele des Klima-Bündnisses zu erreichen.“ Diese sehen vor, dass die Stadt alle fünf Jahre zehn Prozent ihrer Kohlendioxid (CO²)-Emissionen einspart. Nun hat das Umweltamt für den Zeitraum bis 2016 Bilanz gezogen. „Die Ergebnisse“, so Weiß, „sind zugleich positiv wie auch ernüchternd.“

Die gute Nachricht zuerst: Erweitert man den Zeitraum auf die Jahre von 2005 bis 2016, haben sich die CO²-Emissionen in Offenbach um absolut 30 Prozent reduzieren lassen – von gut 1,3 Millionen auf etwas mehr als 923.000 Tonnen pro Jahr. Die Pro-Kopf-Emissionen sind bei gestiegener Einwohnerzahl sogar um 38 Prozent gesunken. Im Durchschnitt kommen somit auf jeden Einwohner statt 11,1 nur noch 6,9 Tonnen CO² pro Jahr. So weit, so erfreulich. Klammert man jedoch den Effekt aus, den die Schließung chemischer Produktionsanlagen auf dem Alessa-Gelände hat – zwischen 2005 und 2010 hat der Energieverbrauch dort um stolze 96 Prozent abgenommen – hat die Stadt das Minderungsziel seit 2012 um immerhin drei Prozent verfehlt. Seitdem beträgt die Treibhausgasreduktion nämlich nur noch sieben Prozent. „Das reicht nicht aus“, gesteht Weiß.

Aber woran liegt’s, und was will man im Rathaus dagegen tun? „Die zwei großen Handlungsfelder sind der Verkehr und die Herstellung von Heizenergie“, erklärt Umweltamts-Chefin Heike Hollerbach. Die Frage sei: „Welches Mischungsverhältnis besteht bei dem Material, das verbrannt wird, und wie können wir das ändern?“ Den größten Anteil an der heimischen Stromerzeugung hat das Kohle-Heizkraftwerk der EVO. Es stellt 32 Prozent des gesamten Stroms, der in Offenbach verbraucht wird. Hier stehe bereits seit Längerem die Idee im Raum, die Kohle zumindest zum Teil durch Holz zu ersetzen. Im Hinblick auf die nächste Klimabilanz wäre es kein Fehler: „Der von 40 auf 46 Prozent gestiegene Anteil des Stromverbrauchs aus lokal erzeugtem Strom wirkt sich negativ auf die Emissionsbilanz aus“, so Hollerbach. Den seit 2005 lediglich um drei Prozent gesunkenen Energieverbrauch der Privathaushalte wertet die Stadt insofern als Erfolg, als dass ihm im selben Zeitraum eine um 13 Prozent gestiegene Einwohnerzahl gegenübersteht.

Die verkehrsbedingten Emissionen stagnieren indes schon seit zehn Jahren. Mit 66 Prozent hat der motorisierte Individualverkehr hier nach wie vor den größten Anteil, dicht gefolgt vom Straßengüterverkehr, der immerhin 28 Prozent ausmacht. Der Rest sind Schienen- und Busverkehr sowie Schiffe, die einen vergleichsweise possierlichen einzelnen Prozentpunkt beisteuern. „Das Thema Verkehr ist uns wichtig“, sagt Heike Hollerbach. „Wir gehen davon aus, dass mit der Zunahme der Bevölkerung auch der Verkehr zunimmt – das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir Neubürger schnell in den Umweltverbund bekommen.“ Das fange damit an, dass auf Elektro-Busse umgestellt werde. „Wir müssen auch weitere verkehrsreduzierende Maßnahmen ergreifen.“ In diesem Zusammenhang müsse auch der ÖPNV erweitert und günstiger werden. „Da sind wir spät dran“, so Paul-Gerhard Weiß.

„Wir müssen auch den reinen Durchgangsverkehr in Offenbach reduzieren.“ Dazu habe die Stadt bereits ein Maßnahmenbündel konzipiert, das sie in Kürze vorstellen wolle. Mehr verrät Weiß dazu noch nicht. „Wir wissen, wie viel Durchgangsverkehr wir haben, und woher er kommt – das ist alles dokumentiert.“