Klimawandel in Stadt und Kreis: Spanische Verhältnisse in Offenbach

Die Säule im Thermometer könnte immer häufiger in ungeahnte Höhen klettern. © Agenturen

Klimawandel: Der Deutsche Wetterdienst berechnet, was sich für Stadt und Kreis Offenbach ändern wird.

Offenbach – Das Wetter scheint nach einem heißen Auftakt in der vergangenen Zeit überwiegend schlecht zu sein. Dauerregen, wo man hinschaut. Allerdings war der Sommer insgesamt bis jetzt viel zu warm. Ist das wirklich der Klimawandel?

Wichtig dabei: Wetter ist nicht Klima. Wenn man das Klima betrachten will, muss die Veränderung klimatischer Faktoren, wie beispielsweise Lufttemperatur, Niederschlag oder Anzahl der Tropennächte über einen längeren Zeitraum beobachtet werden.

Dass eine Erderwärmung stattfindet, kann kaum einer noch leugnen. Längst sind die Auswirkungen nichts mehr, was in fernen Ländern geschieht und von dem Korrespondenten berichten müssen. Vorbei seien die Zeiten, in denen „einfach so“ weitergemacht werden könne, warnen Experten. Vor der eigenen Haustür sind die Folgen des Klimawandels schon jetzt deutlich erkennbar. Durch große Hitze und Wasserknappheit vertrocknet die heimische Natur und die Zahl der Hitzetoten steigt drastisch. Deshalb stellen sich deutschlandweit Kommunen die Frage: Was kann man gegen den Klimawandel tun?

Ende des Jahrhunderts in der Region bald klimatische Bedingungen wie in Mailand oder Nordspanien?

Um auf die Gefahren des Klimawandels zu reagieren, arbeiten die Kommunen mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zusammen. Der DWD sammelt dringend benötigte klimatische Daten, welche dann ausgewertet und für computerbasierte Vorhersagen für die Zukunft genutzt werden. Hierbei rechnet man mit verschiedenen Szenarien, welche bestimmte Faktoren mit einbeziehen und mit einem Referenzzeitraum aus der Vergangenheit verglichen werden. Das erste Szenario geht von einer geringeren Veränderung aus, das letzte prognostiziert die schlechteste Entwicklung.

Eine solche Klimaprojektion für Stadt und Kreis Offenbach liest sich erschreckend. Wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, herrschen Ende des Jahrhunderts in der Region bald klimatische Bedingungen wie in Mailand oder Nordspanien. Für den Urlaub im Warmen braucht man dann nicht mehr groß zu verreisen.

In Zahlen drückt sich die prognostizierte Entwicklung des Deutschen Wetterdienstes folgendermaßen aus:

Im ersten Szenario steigt der über das ganze Jahr gemessene Lufttemperaturdurchschnitt des Referenzzeitraums von 1971 bis 2000 mindestens von 10,2 Grad Celsius um 0,4 bis zu 1,5 Grad Celsius ab 2031 zur Mitte des Jahrhunderts. Danach wird es nochmal um 0,8 bis 1,6 Grad Celsius wärmer bis zum Jahr 2100.

Das zweite Szenario verhält sich ähnlich. Einzig die Erhöhung der Temperatur ist etwas stärker. Der Referenzwert wird um 0,8 bis 2,0 Grad Celsius bis 2060 und um 1,4 bis 2,8 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts ansteigen.

Die Werte des dritten Szenarios lassen eine weitaus düstere Zukunft erkennen: erst klettert die Jahresluftdurchschnittstemperatur um 1,4 bis 2,3 Grad Celsius. Nach dem Jahr 2060 verzeichnet sie ein Plus um 3,1 bis um 4,7 Grad Celsius. Was sich zuerst abstrakt anhört, hieße, dass man an einem durchschnittlichen Sommertag nicht mehr 18,4, sondern knapp 20 Grad Celsius messen könnte. Bis zum Ende des Jahrhunderts würde die Lufttemperatur eines Sommertages sogar 23,5 Grad Celsius betragen – wohl gemerkt, im Durchschnitt.

Im Kontrast zu den steigenden Lufttemperaturen nimmt ebenfalls der Niederschlag zu

Dass die Temperatur dermaßen ansteigt, hat Auswirkungen auf andere Faktoren. Dazu zählen die Anzahl der Sommertage, der heißen Tage, der tropischen Nächte und der Frosttage.

Dass sich die Anzahl der Sommertage, das sind Tage mit einer minimalen Lufttemperatur von 25 Grad Celsius, erhöht, ist eine Belastung für Mensch und Natur. Während es im Referenzzeitraum von 1971 bis ins Jahr 2000 insgesamt 45 Sommertage pro Jahr gab, prognostiziert der DWD im ersten Szenario bereits zur Jahrhundertmitte vier bis 18 und bis zum Ende erneut sechs bis 18 zusätzliche Sommertage. Das letzte Szenario geht von einem Zuwachs um 15 bis 26 Sommertagen zum Jahr 2060 und weiteren 33 bis 59 Tagen bis zum Ende des Jahrhunderts aus. Selbst im für die Menschheit besten Szenario, gäbe es somit 63 Tage mit einer Temperatur von mindestens 25 Grad Celsius bis ins Jahr 2060 und daraufhin sogar 81 Sommertage.

Was unterscheidet Sommertage von heißen Tagen? Einen heißen Tag gibt es erst, wenn eine Lufttemperatur von 30 Grad Celsius und mehr erreicht wurde. Ähnlich wie die Sommertage verzeichnet die Anzahl der heißen Tage ebenfalls ein starkes Plus. Im Jahr könnten es im Vergleich zum Referenzzeitraum mit durchschnittlich zehn heißen Tagen pro Jahr zwischen vier und elf und zum Jahrhundertende ein weiteres Mal vier bis dreizehn Hitzetage mehr werden. Das dritte Szenario rechnet mit einem maximalen Anstieg von 16 Tagen in der ersten und 41 Tagen in der zweiten Jahrhunderthälfte.

Nächte ab einer Temperatur von 20 Grad Celsius gelten als sogenannte Tropennächte. Auch hier zeigt sich, dass der Klimawandel die Zahl der Tropennächte in die Höhe treiben wird. Allerdings sind die Schwankungen für die am Ende erwarteten Werte groß. Zwischen einem Plus von eins bis drei zu 2060 und 2 bis vier neuen Tropennächten zu 2100 werden im ersten Szenario erwartet. Das dritte geht in den gleichen Zeiträumen von vier bis acht und vierzehn bis 34 neuen Tropennächten aus.

Dann sind da noch die Frosttage mit einer maximalen Lufttemperatur von null Grad Celsius. Ihre Zahl ist die erste, welche rückläufig ist. Von durchschnittlich 64 Frosttagen pro Jahr im Referenzzeitraum von 1971 bis 2000, fehlen in den nächsten 30 Jahren zwischen 19 und 21. Es könnten aber auch bis zu 54 Frosttagen im schlechtesten Szenario fehlen.

Im Kontrast zu den steigenden Lufttemperaturen nimmt ebenfalls der Niederschlag zu. Doch hierbei zeigen die Prognosen eine Entwicklung hin zum Starkniederschlag, was durch die großen Mengen an Wasser, die in kürzester Zeit fallen, ein Hauptauslöser für Naturkatastrophen ist. Eine nie da gewesene Gefahr könnte so entstehen. Die Kommunen müssen sich nun gegen diese wappnen. Die Daten und Prognosen des Deutschen Wetterdienstes werden dabei eine tragende Rolle spielen. (Ronaldo Sasso)