Koalition gegen Wegwerfbecher

Offenbach - Die Tansania-Koalition sagt auf Initiative der Freien Wähler der Wegwerf-Mentalität bei Kaffebechern den Kampf an. Die Koalition lässt prüfen, in welcher Form ein Mehrwegsystem in Offenbach umgesetzt werden kann.

Man solle dem Trend folgen, wiederverwendbare Becher in Cafés, Bäckereien, Fastfood-Ketten und Tankstellen anzubieten, heißt es zur Begründung. Seit März 2016 gebe es die Initiative Becher-Bonus des hessischen Umweltministeriums. Bundesweit hätten sich bereits zahlreiche Unternehmen angeschlossen. (mad)

Rubriklistenbild: © dpa