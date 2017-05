Betonmauer als Malheft

Offenbach - 28 Rudolf-Koch-Schüler haben gestern Kugelschreiber und Arbeitsblätter gegen Sprühdosen und Betonwand getauscht. Von Sarah Neder

Unter der Aufsicht der Offenbacher Künstlerin Tekra Jaziri durften die Fünftklässler eine etwa 20 Meter lange Mauer hinter der Hafenmeisterei bemalen: Mit lila Dreiecken, gelben Trapezen, blauen Vierecken und roten Kreisen schaffen die Schüler ein fröhliches Bild, das an eine Stadt aus Bauklötzen erinnert.

„Es geht darum, Spaß zu haben und etwas ohne Leistungsdruck zu gestalten“, sagt Kursleiterin Jaziri. Rudolf-Koch-Lehrer Jonas Vogl fügt hinzu: „Das ist schon was anderes, als ein Plakat in der Schule zu malen.“ Die Wand sei etwas Bleibendes und sie werde immerhin auch von Anwohnern und Passanten im Hafenviertel betrachtet. Doch nicht nur die werden das bunte Werk am Mainufer zu Gesicht bekommen. Denn die Graffiti-Aktion wurde von einem Fernsehteam begleitet und wird unter anderem Thema des Kulturmagazins Metropolis sein, das am 11. Juni auf Arte ausgestrahlt wird.

Der Unterricht im Freien bereitet den jungen Künstlern sichtlich Spaß, brav bedienen sie sich an den verschiedenen Farbdosen, die die Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) spendiert hat. Wer gerade nicht am Graffito arbeitet, ruht sich auf der Sanddüne zwischen Ufer und Radweg aus und genießt die Sonne.

Tekra Jaziri, die an der Hochschule für Gestaltung visuelle Kommunikation studiert, hat die Sprühdosen vor sich in einem Einkaufswagen gebunkert und gibt jedem Schüler immer nur einen Behälter in die Hand. Zum Schutz vor den chemischen Ausdünstungen tragen die Kinder Mundschutz, damit die Finger sauber bleiben, Plastikhandschuhe.

Je nach Geschmack füllen die Nachwuchs-Sprüher dann ein Feld an der weiß-grundierten Betonmauer aus, das Künstlerin Jaziri vorher dort eingezeichnet hatte. „Im Prinzip ist das wie ein großes Malheft“, beschreibt die Sprayerin die Methode. Zum Schluss wird sie das Kinderkunstwerk mit Linien umreißen, damit die Farben noch besser zur Geltung kommen. Und wer das Ergebnis sehen will, der muss sich einfach nur aufs Rad schwingen und einen Ausflug an den Main unternehmen.