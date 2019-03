Kommentar zu Gewalt in Praxen und Kliniken

Sie werden bespuckt, getreten, geboxt – dabei wollen sie in ihrem medizinschen Beruf nur anderen Menschen helfen. Von Peter Schulte-Holtey

Immer häufiger werden Mitarbeiter in Praxen oder Kliniken, Ärzte, aber auch Einsatzkräfte, wie zum Beispiel Rettungssanitäter, Opfer verschiedener Formen von Gewalt. Von einer totalen Verrohung bei einigen Patienten und ihren Angehörigen gegenüber medizinischem Personal, berichten Ärzte-Vertreter.

Über das „Warum“ wird längst in den Medizinerverbänden diskutiert. Die Anspruchshaltung der Patienten ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, da sind sich sehr viele Ärzte einig. Der Respekt vor den Doktoren und den Mitarbeitern in Praxen und Notaufnahmen sinkt, Medizin wird von erstaunlich vielen Bundesbürgern als ganz selbstverständliche Dienstleistung verstanden, die immer ganz schnell zu erbringen ist. Alles muss jetzt gleich passieren. Egoismus wird frei gelebt.

Neben der weiteren Ursachenanalyse ist auch wichtig, das eigene Verhalten zu überdenken. Wer solche Bedrohungssituationen erlebt, sollte mutig Stellung dagegen beziehen. Es darf nicht sein, dass man ein Auge zudrückt, weil man keinen Ärger will. Gewalttätige Patienten müssen gestoppt werden. Sie müssen merken, dass hier eine Grenze überschritten wird. Und dass die Mitarbeiter in den medizinischen Diensten Rücksichtnahme verdienen. Sie alle müssen wieder das Gefühl bekommen, dass wir mit großer Entschiedenheit hinter ihrer wertvollen Arbeit stehen – und sie dabei unterstützen.

