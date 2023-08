Fahrradfahren in Offenbach: Kompromisse an vielen Stellen

Von: Martin Kuhn

Teilen

Eine Kleinigkeit, aber nervend: Der marode Belag an und in der Bahnüberführung Senefelder-/Marienstraße müsste grundhaft erneuert werden. © kuhn

Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt, aber längst nicht am Ziel.

Offenbach – Diese Radtour gibt es in der Form wohl auf keiner Navigations-App: Mit Bürgermeisterin Sabine Groß und Mobilitätsamtsleiterin Ivonne Gerdts geht es auf eine Innenstadt-Runde – entlang gelungener Lösungen, problematischer Abschnitte, täglicher Konfliktzonen und möglicher Varianten. Nach gut zwei Stunden mit der Redaktion steht fest: Die perfekte Lösung, die alle Verkehrsteilnehmer zufriedenstellt, gibt es nicht. Am Ende steht ein politischer und finanzieller Kompromiss.

Treffpunkt ist die Rathaus-Nordseite. 15 Uhr. Pünktlich zum Start kübelt sich der düstere Himmel richtig aus. „Los geht’s“, verkündet eine gut gelaunte Sabine Groß und zieht sich den Reißverschluss hoch. Hmm. Fehlt da nicht was für eine engagierte und vorbildliche Radlerin, überlegt der Autor, während er wie Ivonne Gerdts den Helm festzurrt. Denkste! Die Grünen-Politikerin fährt keineswegs oben ohne, sie setzt vielmehr auf einen unscheinbaren Fahrrad-Airbag, der eng am Hals anliegt.

1:0 für die Bürgermeisterin, der nicht allein an der persönlichen Sicherheit gelegen ist: „Jeder soll sich in Offenbach sicher bewegen können“, betont sie. Das zielt auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer: Kinder, Fußgänger, Radler. Rein in den Sattel und leicht gestrampelt – alle mit Bio-Antrieb. Entlang der Berliner Straße via Luisenstraße zu einem Sorgenkind:

Frankfurter Straße

Warum? In Richtung Oberrad wird’s spätestens ab der Ludwigstraße eng und uneben, da dort weiter Straßenbahnschienen liegen. Für Jüngere: Das Offenbacher Teilstück wurde am 1. Juni 1996 stillgelegt, die Tram endet seither am August-Bebel-Ring. Vielleicht sind die Gleise für eine wieder zu belebende Straßenbahn zu gebrauchen? „Auf keinen Fall“, bekundet die Bürgermeisterin. Gleisbett und Schienen seien desolat, und ein politisch diskutierter Straßenbahn-Ring mit Frankfurt führe definitiv nicht durch die Frankfurter Straße.

Immerhin plädiert der Radentscheid für eine zweirad-gerechtere Frankfurter. Mitstreiter ist der Wetterdienst, der erneut das EU-weite Zertifikat „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in Gold erhalten hat. „Als nationaler Wetterdienst ist Klimaschutz für uns Ehrensache,“ sagt DWD-Vizepräsident Norbert Wetter. „Wir machen uns weiter stark dafür, dass insbesondere in der Nähe unserer Hausanschrift in Offenbach die Radwege ausgebaut werden für einen entspannten und sicheren Arbeitsweg unserer Beschäftigten.“

Da passt es nicht ins Bild, dass der DWD pro Jahr zwei Unfälle von Radlern an der Frankfurter Straße zu verzeichnen hat. Es bleibt spannend – auch in Sachen Parkplätzen, die an der Frankfurter Straße bei einem Umbau wegfallen würden? „Nein“, es gebe in Seitenstraßen wie der Geleitsstraße ausreichend Flächen, die nicht dem Anwohnerparken vorbehalten sind. Okay, das merken wir uns, für nach dem Stopp am:

Schillerplatz

Dort hat die Stadt Mitte Februar 2022 eine veränderte Verkehrsführung markiert und beschildert. Entstanden ist etwas, das Experten als „modale Filter“ bezeichnen; Elemente, die das Ziel haben, unerwünschte Verkehrsarten herauszufiltern, während erwünschten das Passieren möglich bleibt. Heißt: Autos kommen nicht durch, Radfahrer schon. Neben vereinzelter Kritik berichtet Groß von breiter Zustimmung der Anlieger und einem Platz, „der endlich wieder als solcher zu erleben ist“.

Bei entsprechenden Angeboten seien dort Kinder zu sehen, die begeistert malen und basteln, hüpfen und umhertollen. Verstetigung und bauliche Dauerlösung abseits von Holzkisten seien geplant. Wäre das nicht auch an anderen Stellen – etwa der Senefelderstraße – ein probates Mittel? Darauf folgt ein kurzer Dialog. „Haben wir doch – die Busschleuse!“, so Groß „Ja, wobei das ausgeschilderte Verbot der Einfahrt nicht immer beachtet wird“, erwidere ich. „Ja, wir müssten viel mehr kontrollieren...“ – „Das aus dem Mund einer Grünen-Politikerin?“ – „Leider geht es nicht anders.“ Auf zum nächsten Punkt:

Arndtstraße

„Hier ist’s viel zu eng“, bekunden Groß und Gerdts unisono. Wie an anderen Stellen klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. „Wir müssen stets sehen, wie wir die Verkehre regeln, dass alle erreichbar sind“, betont Gerdts. Ein System von Einbahnstraßen? „Bedarf einer sehr genauen Prüfung.“ Die Expertin verweist auf die Beschilderung der Fahrradstraße. „Auf die hat jeder Verkehrsteilnehmer zu achten.“

Es ist der Moment, in dem die Bürgermeisterin zugeben muss, dass selbst die ausgewiesenen Fahrradstraßen allenfalls ein Kompromiss und keinesfalls optimal seien. Deshalb will sich das Amt für Mobilität die Fahrradstraßen noch mal genau anschauen und prüfen, wie Verbesserungen möglich sind.

Ums Eck, an der Bahnüberführung Senefelder-/Marienstraße, zückt Ivonne Gerdts ihren Block, um den Hinweis des Reporters aufzunehmen: Der Untergrund beansprucht jede Federung. Ein ebener Belag würde Nutzer der reich frequentierten Nord-Süd-Verbindung freuen – egal ob mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rad unterwegs. In Blickweite ist die:

Waldstraße

Ein kontrovers diskutierter einjähriger Versuch, für den Sabine Groß wiederholt wirbt – und der auf meine ganz persönliche Abneigung stößt, solange die Radspuren lediglich durch gelbe Klebestreifen abgetrennt sind. „Wir dürfen nicht länger solche Straßen allein den Autos überlassen, und durch die Herausnahme einer Spur für den Autoverkehr gibt es einen Bereich, der Radfahrern vorrangig zur Verfügung steht.“ Okay, dann aber mit Sicherheitspuffer, einem geschützten Radfahrstreifen. Machbar, aber kostspielig, da der gesamte Querschnitt neu geordnet werden müsste. Groß erinnert an den Zustand der Berliner Straße vor und nach dem S-Bahn-Bau in den 1990er Jahren: „Die vierspurige Anlage samt mittig installierten Parkplätzen vermisst keiner mehr. Aber ein so großer Umbau wird sehr wahrscheinlich absehbar nicht möglich sein.“

Also Augen zu und durch? „Lassen Sie uns die Ergebnisse der Evaluation mit der Hochschule Darmstadt abwarten. Dann haben wir eine gute und daten-, nicht bauchgefühlbasierte Grundlage für die Frage, ob es eine Verstetigung geben soll“, kontert Sabine Groß. Mit dieser klaren Ansage trennen sich unsere Wege an diesem Nachmittag.

Infos im Internet: bikeoffenbach.de