Konflikt um Bierfest: Gerstensaft-Streit vor Gericht

Offenbach - Der erste Donnerstag im August war traditionell der Start zum Bierfest. War, wohlgemerkt. Im letzten Jahr fiel die Veranstaltung das erste Mal nach 30 Jahren aus. Von Steffen Müller

Auch 2018 findet sie nicht statt, da sich Stadt und Betreiber im Streit um die Standgebühren nicht geeinigt haben. Eine Zukunft für ein Bierfest in Offenbach soll es aber geben.

Ein kühles Blondes als Erfrischung bei den heißen Temperaturen – das Feierabendbier ist dieser Tage so begehrt, dass Brauereien Nachschub-Probleme haben, da unter anderem Pfandflaschen fehlen. Der Engpass würde den Offenbacher Getränkehändler Hans Peter Kampfmann aber nicht davon abhalten, sein über 30 Jahre lang etabliertes Bierfest in der Innenstadt zu veranstalten. „Die Organisation wäre kein Problem. Ich habe gute Kontakte zu Brauereien, die sofort kommen würden.“

Mehr zum Thema: Bierfest: Kompromissvorschlag der Stadt an Veranstalter Dass das Bierfest nun nach 2017 zum zweiten Mal ausfällt, hat finanzielle Gründe. Noch immer haben sich Stadt und Fest-Betreiber nicht über die Höhe der Standgebühren geeinigt. Zum Krach kam es im vergangenen Jahr, als die Stadt plötzlich nachträglich 9500 Euro für die Genehmigung des Bierfests 2016 verlangte; in den Jahren zuvor war Kampfmann noch mit rund 500 Euro davongekommen. Bei der Berechnung beruft sich die Stadt auf ihr Recht, bis zu 20 Prozent der Bruttoeinnahmen der Buden für die Gestattung von Volksfesten und kommerziellen Veranstaltungen veranschlagen zu dürfen.

Für Kampfmann, der auch Mitorganisator des Weihnachtsmarktes ist, sind diese Zahlen „aus der Luft gegriffen“. Er fühlt sich benachteiligt. „Als Privatmann bin ich leichter angreifbar, bei städtischen Festen, etwa der Offenbacher Woche, werden andere Standgebühren erhoben.“ Es geht ihm um die Gleichberechtigung und ums Prinzip: „Ich möchte so behandelt werden, wie andere Veranstalter auch.“

Kompromiss abgelehnt

Deshalb lehnte der Getränkeverleger aus Bürgel auch ein Vergleichsangebot der Stadt ab. Dem Vernehmen nach sollten die Kosten für die Genehmigung um rund die Hälfte reduziert werden, für Kampfmann war das aber keine Option. Nun muss ein Richter entscheiden, ob es rechtens ist, dass die Stadt auf Brutto-Mietverträge, die Kampfmann mit den Budenbetreibern schließt, Abgaben erhebt und in ihrer Kalkulation die Mehrwertsteuer einbezieht, die die Standbesitzer ohnehin schon an das Finanzamt zahlen.

Dass die Stadt weiter auf der Abgabe beharrt, sieht Kampfmann als Zeichen, dass sie kein Interesse an einer Wiederaufnahme des Bierfests habe. Stadtkämmerer Peter Freier, als Ordnungsdezernent für die Genehmigungen von Festen verantwortlich, dementiert. „Wir wollen dem Bierfest keine Steine in den Weg legen.“ Grundsätzlich bestehe Interesse an einer Fortsetzung. Gleichzeitig betont er aber auch, dass sich die Veranstalter an die Regeln der Stadt zu halten hätten – zumindest bis ein Richter etwas anderes sage. Mit einer Entscheidung ist zwischen Ende August und Anfang September zu rechnen.

Auch Oberbürgermeister und Kulturdezernent Felix Schwenke befürwortet eine Veranstaltung rund um den Gerstensaft. „Zu einem ausgewogenen Festekonzept gehört ein Bierfest einfach dazu.“ Allerdings erhofft sich Schwenke einige Änderungen. „Mein Wunsch ist, dass es mehr Biersorten als zuletzt im Angebot gibt, vor allem welche mit einem regionalen Bezug.“

Schwenke, der weiter am Plan arbeitet, jeden Monat eine hochwertige Veranstaltung in Offenbach anzubieten, will sich aber nicht festlegen, wer ein Bierfest organisieren könnte. Klar sei, dass die Stadt nicht alleine in der Lage wäre, zwölf Veranstaltungen im Jahr selbst zu stemmen. Deshalb suche man externe Organisatoren. Einer könnte trotz der juristischen Streitereien auch Hans Peter Kampfmann sein. „Zu sagen, Kampfmann darf es nicht mehr machen, ist genau so verfrüht wie zu sagen, es darf nur Kampfmann machen“, sagt der OB.