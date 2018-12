Kostenloses Parken für alle in Offenbach

Offenbach - Der Neubau, der anstelle des derzeitigen Toys‘R‘Us-Gebäude an der Berliner Straße entstehen soll, ist wieder ein Stück greifbarer geworden. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Stadtverordneten den sogenannten Billigungsbeschluss verabschiedet – einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Baurecht. Investor Michael Dietrich nimmt das zum Anlass, Offenbach ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Von Marian Meidel

Parkplätze sind in Offenbach rar, vor allem kostenlose. Das weiß auch Michael Dietrich, Bauherr des geplanten Neubaus an der Berliner Straße. Wo derzeit noch das von vielen als unästhetisch bemängelte Toys‘R‘Us-Gebäude steht, plant er ein Wohn- und Geschäftshaus. Auch vor Freude darüber, dass dieses nun dank des Billigungsbeschlusses des Stadtparlaments der Realisierung wieder ein Stück näher gerückt ist, macht er den Offenbachern ein Adventsgeschenk: „Ab sofort gilt für die Weihnachtszeit: freies Parken für alle“, so Dietrich. Beginnend am heutigen Samstag kann jeder das Parkhaus an der Ziegelstraße 27 von 7 bis 22 Uhr kostenlos nutzen – den ganzen Dezember über.

Einige zusätzliche Wünsche hatte die Tansania-Koalition allerdings, was den Bebauungsplan für das Grundstück an der Berliner Straße 43-77 betrifft, und so verabschiedet das Parlament in seiner jüngsten Sitzung nicht nur den Billigungsbeschluss, der einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Baurecht darstellt, sondern auch einen Ergänzungsantrag der Koalitionäre. Dieser bezieht sich vor allem auf planerische Aspekte wie Fahrrad-Stellplätze.

„Was wollen wir mit Stellplätzen, die nicht erschlossen und somit zugänglich sind?“, fragt die grüne Stadtverordnete Sybille Schumann. Die Beschlussergänzung der Koalition sieht dementsprechend vor, barrierefreie Zugänge zum geplanten Fahrradparkhaus zu gewährleisten. Eine geeignete Fläche für den Drahtesel-Stall sieht sie im Erdgeschoss. „Falls die Verortung im Untergeschoss beibehalten werden soll, ist neben einer Zuwegung über einen Lastenaufzug eine zweite, barrierefreie Zuwegung ohne Treppen über eine Rampe sicher zu stellen“, heißt es im Beschluss. Eine Radlaufschiene auf einer ansonsten herkömmlichen Treppenanlage hält die Koalition allerdings für ungeeignet, da es zu viel Kraft koste, die Räder hoch und runter zu schieben. Auch sei in den Vorhabenplänen darzulegen, wo die insgesamt 483 Fahrradstellplätze (150 davon soll das Parkhaus fassen) platziert werden sollen. Auch hier steht die Zugänglichkeit im Vordergrund.

Diese Park-Unfälle sind absolut verrückt Zur Fotostrecke

Investor Dietrich zeigt sich den Forderungen gegenüber aufgeschlossen. „Wir alle wollen ein Fahrradparkhaus, das nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern auch vom Kunden angenommen wird“, sagt er. „Auf dessen Bedürfnisse hin werden wir’s optimieren.“ Sobald man wüsste, dass man bauen dürfe, werde man „viel Geld und Hirnschmalz“ reinstecken. Auch die Dachbegrünung ist aktuell noch Diskussionspunkt. So sieht der verabschiedete Ergänzungsantrag vor, neben dem geplanten Anteil extensiver Dachbegrünung – einem Dünnschichtaufbau mit Substrat – zu prüfen, ob ein Anteil an intensiver Dachbegrünung möglich ist, also ein vollwertiger Bodenaufbau, der sogar Baumpflanzungen möglich machen würde.

In einem Punkt sind sich jedenfalls alle einig – die Marschrichtung stimmt, der Neubau ist ein Hoffnungsträger fürs Stadtbild. Oder wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Oliver Stirböck es zusammenfasst: „Dieses Projekt ist ein wesentlicher Teil der Korrektur unserer Stadt, und es ist die Chance, die größte städtebauliche Sünde der 60er-Jahre zu korrigieren.“