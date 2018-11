Krätze an Offenbacher Schulen

Offenbach - Lange galt die Krätze hierzulande als Krankheit, die nur unsere Altvorderen plagte. Inzwischen wird sie bundesweit wieder vermehrt registriert. In Offenbach gab es von 2016 auf 2017 einen sprunghaften Anstieg. Von Thomas Kirstein

Aktuell sorgen sich besonders Eltern zweier weiterführender Schulen. Die Übeltäterin ist nur einen halben Millimeter groß. Sie gräbt sich in die Haut ihrer Wirte, diese reagiert mit roten, schuppigen, entzündeten Partien und stecknadelkopfgroßen Knötchen. Das juckt quälend, und dagegen hilft nur kratzen: daher wohl der Name der parasitären Krankheit. Die Krätze, ausgelöst von winzigen Milben, schien in unseren Breiten fast ausgerottet. Aber sie verbreitet sich wieder, was aber nach Überzeugung von Experten nichts mit nachlässiger gewordener Hygiene zu tun hat.

In seinem jüngsten Jahresbericht vermeldete das Offenbacher Stadtgesundheitsamt eine beachtliche Steigerung: Waren ihm 2014 nur zwei Fälle, 2015 nur sieben und 2016 nur sechs gemeldet worden, so sind es im Jahr darauf plötzlich 71 gewesen. 2018 scheint es aber nicht weiter nach oben zu gehen, für die vergangenen zehn Monate gibt es lediglich 38 Einträge. Solche Zahlen lassen keine Rückschlüsse auf einen Trend zu. „Für einen Zuwachs oder einen Rückgang kann eine Familie mit vielen Kindern ausreichen, die in verschiedene Einrichtungen gehen“, sagt Dr. Bernhard Bornhofen, der Chef des Gesundheitsamts. Er gibt zu bedenken, dass Ärzte das Auftreten von Krätze nicht weitermelden müssen.

Diese Pflicht obliegt nur Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen. Wer an Krätze leidet, darf solche Stätten vorerst nicht mehr betreten. Nach Informationen unserer Zeitung treten die üblen Milben momentan an der beruflichen Theodor-Heuss-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule, einer Integrierten Gesamtschule, auf. Für eine Infektion ist intensiverer Körperkontakt nötig. „Übers Händeschütteln passiert nix“, sagt Bernhard Bornhofen, „da muss man schon fünf bis zehn Minuten kuscheln.“ Oder, zu welchem Zweck auch immer, zusammen unter eine Bettdecke steigen. Dann kommt es auch darauf an, wer sich bei intensiverer menschlicher Nähe zum Wirtswechsel entscheidet. „Da laufen Millionen von den Viechern rum, männliche wie weibliche“, veranschaulicht Amtsmediziner Bornhofen. Die männlichen Spinnentierchen sind harmlos, weil sie an der Hautoberfläche bleiben.

„Aber wenn man ein schwangeres Weibchen erwischt, hat man richtig Pech gehabt“, sagt Bornhofen. Die werdenden Krätzmilben-Mütter bohren jeden Tag Gänge in die Hornschicht der Haut und legen dort ihre Eier ab. Es dauert drei bis sechs Wochen nach dem ersten Befall, bis das Immunsystem allergisch reagiert und die (schnell heilbare, siehe Kasten) Krankheit sicht- und spürbar ausbricht. „Wenn Kinder das nicht sagen, merkt man’s erst, wenn sie sich dauernd jucken“, weiß der Leiter des Gesundheitsamts. Seine Behörde reagiert umgehend, wenn mehrere Kinder oder jugendliche Personen an einem Ort betroffen sind, mit Elternbriefen oder auch Informationsveranstaltungen. Das Amt hält auch ein von ihm mit entwickeltes Merkblatt in deutscher, englischer, türkischer, französischer, russischer und arabischer Sprache bereit.