Immer häufigere Flächen- und Waldbrände: „Die Situation wird fordernder“

400 Strohballen auf einem Feld brannten im April nahe der Umgehungsstraße zwischen Offenthal und Urberach. © Jost

Kreisfeuerwehr-Chef Thomas Peters spricht im Interview über die aktuelle Gefahrenlage im Kreis Offenbach.

Offenbach – Waren es voriges Jahr vornehmlich Waldbrände, die die Region in Atem hielten, sind es in dieser Saison bisher Flächenbrände. Gleich dreimal standen in vergangenen Tagen abgemähte Felder in Flammen. Darüber, warum solche Einsätze für die Feuerwehren des Kreises Offenbach eine Herausforderung darstellen und wie man sich auf die veränderte Klimasituation vorbereitet, spricht Thomas Peters, seines Zeichens stellvertretender Kreisbrandinspektor, im Interview mit unserer Zeitung.

Warum brennen in diesem Jahr die Felder und nicht die Wälder?

Dafür haben wir aktuell wirklich keine Erklärung. Das liegt im Bereich des Zufalls. Ebenso gibt es keinen objektiven Grund für die Häufung der Brände innerhalb weniger Tage.

Außer der permanenten Trockenheit...

Die erhöht die Gefahr eines Brandes in der Tat immens. Das bekommen wir als Feuerwehren aktuell zu spüren. Durch die dauerhafte Trockenheit hat sich für uns die Schlagzahl deutlich erhöht. Insgesamt wird die Situation deshalb fordernder.

Aber auch früher waren die Sommer doch oft heiß und trocken. Was hat sich geändert?

Mag sein, aber wir beobachten, dass es nur punktuell und dann sehr stark regnet. Das bringt für angrenzende Gebiete gar nichts. Da bleiben Feld und Wald größtenteils strohtrocken. Früher gab es im Sommer viel häufiger einen richtigen Landregen, bei dem alles über eine längere Zeit durchnässt wurde.

Was ist die Herausforderung eines Feldbrands?

Wir hatten vergangene Woche in erster Linie mit Bränden landwirtschaftlicher Flächen zu tun, die gerade gemäht waren. Da herrscht bei dieser Wetterlage extreme Trockenheit, die große Oberfläche der kleinteiligen Pflanzenreste ist sehr leicht entzündlich. Brennt es erst mal, breitet sich das Feuer rasend schnell aus und wütet auf großen Flächen. Das ist ein Problem, denn es gilt zu verhindern, dass das Feuer auf den benachbarten Wald oder bebaute Bereiche übergreift. Es braucht sehr viele Einsatzkräfte und Wasser, um diese Brände zu kontrollieren.

Wasser ist so eine Sache mitten in den Feldern, abseits von Hydranten, oder?

Das ist die Hauptschwierigkeit, mit der wir bei solchen Einsätzen konfrontiert sind. Wir müssen da rasch eine stabile Wasserversorgung herstellen. Das ist gar nicht einfach, wenn nicht gerade ein Hydrant, ein Fluss oder ein See in der Nähe ist.

Wie reagieren sie?

Entweder richten wir mit Tank- und Großtanklöschfahrzeugen einen Pendelverkehr ein. Das ist meist die schnellste Möglichkeit der Versorgung abseits von Wasserentnahmestellen. Zudem stellen wir Wasserpuffer auf.

Aktueller Kreisfeuerwehrchef Thomas Peters © Reinartz, Christian

Was ist das?

Das sind große, meist faltbare Wasserbehälter, die bis zu 15 000 Liter fassen. Diese werden wieder nachgefüllt, während zeitgleich daraus Löschwasser abgepumpt wird. An sich sind Feldbrände aber relativ einfach mit genügend Wasser und dem Einsatz von Teams mit Feuerpatschen und Spezialwerkzeugen zu löschen. Darüber hinaus können wir mit speziellen Fahrzeugen, den Schlauchwagen, rasch eine Wasserversorgung über lange Wege herstellen. Wir verfügen im Kreis über mehrere solcher Fahrzeuge, die jeweils bis zu zwei Kilometer Schlauch mitführen. Damit steht die Versorgung.

Bekommen Sie Unterstützung von anderer Seite, wie in Obertshausen, wo Wasserwerfer der Polizei eingesetzt wurden?

Manchmal kommen Landwirte mit Tankwagen zu Hilfe – oder auch die Polizei mit Wasserwerfern wie beim Feldbrand in Obertshausen. Aber das sind glückliche Zufälle. Ich denke, die Unterstützung durch Bauern hat in ländlich geprägten Regionen größere Bedeutung.

Wenn der Wald brennt, ist das anders?

Das ist wesentlich schwieriger, weil sich das Feuer in den Boden gräbt und Glutnester entstehen, die immer wieder aufflammen können. Das wird dadurch begünstigt, dass der Wald aus Naturschutzgründen nicht mehr so regelmäßig von Totholz befreit wird wie vor Jahren. Aber genau das facht die Gefahr eines Waldbrands weiter an. So oder so haben wir es durch die extreme Trockenheit in den vergangenen Jahren mit einer steigenden Brandgefahr zu tun.

Wie reagieren Sie darauf?

Das haben wir, indem wir besondere Alarm- und Einsatzpläne für Waldbrände mit den Feuerwehren im Kreis ausgearbeitet haben. Wir haben aus den vergangenen Jahren gelernt. Wird ein solcher Brand gemeldet, werden automatisch aus dem Umkreis entsprechende Fahrzeuge mitalarmiert, die benötigt werden. Im Ergebnis haben wir am Ort des Geschehens die Kräfte und Geräte, die wir brauchen, unabhängig davon, aus welcher Stadt sie stammen und wo es brennt. Auch die Ausrüstung der Fahrzeuge wurde angepasst: Es werden, wenn es der Brand zulässt, dünnere, wendigere Schläuche verwendet, die auch den Wasserverbrauch reduzieren. Außerdem haben wir zusätzlich Löschrucksäcke und Werkzeug beschafft.

Welche Kräfte sind das?

Wir haben im Kreis für unsere überörtlichen Waldbrandeinheiten verschiedene Komponenten definiert. Der Waldbrandzug besteht aus einer Komponente zur Wasserförderung, einer für den Wassertransport und einer für die Löschwasserförderung, die entsprechende Pufferbehälter mitführen. Dazu kommt eine sogenannte Handcrew, die sich dem Feuer mit Strahlrohren und Werkzeugen, wie Feuerpatschen und Hacken, entgegenstellt. Auch Unterstützung aus der Luft mittels Hubschraubern der Landes- oder Bundespolizei ist möglich. Die Fliegerstaffeln verfügen über sogenannte Außenlastbehälter, die schnell verfügbar sind und pro Flug je nach Modell 900 bis 2000 Liter Wasser transportieren und abwerfen können. Die Fliegerstaffel der hessischen Polizei hat uns da schon oft wirkungsvoll unterstützt.

Solche Einsätze stellen sicher nicht nur das Material vor Herausforderungen.

Ein besonderes Problem stellt bei hochsommerlichen Temperaturen auch die Hitzeerschöpfung der Einsatzkräfte dar. Die Waldbrandbekämpfung geschieht unter Schutzkleidung. Zur Sommerhitze kommt die Strahlungswärme des Brands. Und oft muss unter erschwerten Bedingungen schwere körperliche Arbeit geleistet werden. Daher führen wir gleich eine Versorgungskomponente mit, die von den Betreuungszügen des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter Unfallhilfe und dem Betreuungsbus gestellt werden. Denn die Einsatzkräfte müssen ja auch zwischen ihren Einsätzen abkühlen und genügend zu trinken erhalten. Ebenso gehört natürlich eine entsprechende Führungskomponente mit einem großen Einsatzleitfahrzeug und weiteren Führungsfahrzeugen für Abschnittsleitungen, etwa zum Führen von Bereitstellungsräumen, dazu. Wir sind also meiner Ansicht nach im Kreis Offenbach sehr gut aufgestellt.

Das Gespräch führte Christian Reinartz