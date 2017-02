Kulturkampf mit Schweinefleisch

Offenbach - Schulterschluss gegen die Rechtspopulisten: Das Stadtparlament hat den Antrag der AfD abgelehnt, in den Kantinen von Schulen und Kitas regelmäßig Schweinefleisch anzubieten. Von Matthias Dahmer

Schneller als erwartet offenbarte Fraktionschefin Christin Thüne-Dunleavy die wahre Intention des Vorstoßes. Freimütig räumt die Fraktionsvorsitzende bereits in der Begründung des Antrags ein, Schweinefleisch sei – wie auch das Fleisch von Huhn und Rind – ohnehin nicht gesund. Zumal in Schulen und Kitas nur billigste Ware angeboten werde. Gleich darauf kommt Thüne-Dunleavy zum Kern ihres Begehrens: „Wir dürfen uns nicht nach den Befindlichkeiten der ausländischen Mitbürger richten. Wir leben nun mal in Deutschland. Wem es nicht passt, muss es nicht essen.“ Im übrigen spreche sie nur aus, was viele dächten.

Später in der aufgeheizten und lautstark geführten Diskussion gewährt die Fraktionschefin weitere Einsichten ins Gedankengut: „Viele Deutsche sind erstaunt, dass wir immer zurückweichen.“ Offenbach sei Vorreiter einer „schleichenden Islamisierung“. Sie habe schon in Südamerika und in Kuweit gelebt, überall müsse man sich anpassen. Wer etwa in dem arabischen Land einen Tannenbaum wolle, dem werde der Vogel gezeigt. Beflügelt davon versteigt sich Hans-Joachim Münd, bei der AfD hospitierender Republikaner, in der Behauptung, ein „kross gebratenes Schnitzel“ gehöre zur deutschen Leitkultur. Um diese gehe es hier schließlich.

Heike Habermann (SPD) findet die richtigen Worte der Entgegnung: Die AfD wolle nur diffuse Ängste vor Überfremdung schüren. Schweinefleisch sei gewiss kein Ausdruck kultureller Identität. Habermann hält Thüne-Dunleavy rechtspopulistische Zitate von Alexander Gauland, dem Vize der Bundes-AfD, vor. So etwa die Aussage, die Lebensweise in Deutschland werde schleichend ausgehöhlt. Geschickt lockt Habermann die AfD-Politikerin damit aus der Reserve. Gauland habe doch recht, ruft Thüne-Dunleavy dazwischen. Habermann stellt fest: „Das ist Ihre Botschaft, die Sie in die Köpfe bringen wollen.“ Man wolle solche Anträge nicht in der Stadt. Die Sozialdemokratin zitiert zur Bekräftigung unsere Zeitung, die den Antrag bereits in der vergangenen Woche unter anderem mit den Worten kommentiert hatte: „Kein Schwein braucht diesen Antrag.“

Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) unterstützt Habermann. Die AfD versuche, mit dem „Vehikel Schweinefleisch“ einen Kulturkampf in der Stadt zu führen. „Sie wollen zündeln. Das ist gefährlich“, warnt Weiß. Zugleich lässt er Fakten sprechen und macht deutlich, dass der Verzicht auf Schweinefleisch eher praktischen Umständen geschuldet ist. Die Offenbacher Schulen würden selbst entscheiden, was auf den Teller komme. Etwa die Hälfte habe auch Schweinefleisch im Angebot. „Die generelle Aussage der AfD ist also falsch“, betont Weiß. In städtischen Kitas verzichte man aufs Schwein, weil es keine Auswahl beim Mittagessen gebe, also nur ein Gericht angeboten werde. Es wäre „unsinnige Verpflegungspolitik“, so der Dezernent, wenn man etwas anbiete, was die Mehrheit nicht esse. Weiß appelliert an die AfD: Im Interesse einer funktionierenden Stadtgesellschaft sollte man auf solche Aktionen verzichten.

Im Verlauf der Debatte ermahnt Parlamentschef Stephan Färber einen Zuschauer – offenbar ein AfD-Anhänger –, der von der Diskussion Film- und Tonaufnahmen macht. Das ist in der Stadtverordnetenversammlung verboten.

