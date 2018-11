Kulturzentrum Hafen 2  mit „Applaus“-Preis geehrt 

Offenbach - Als wichtiger Veranstaltungsort mit Konzerten, Filmen und Café ist der Hafen 2 aus Offenbach längst nicht mehr wegzudenken. Doch finanziell steht das Kulturzentrum auf wackligen Beinen. Von Steffen Müller

Da trifft es sich gut, dass der Club von der Initiative Musik den „Applaus“ verliehen bekommt. Denn das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro kommt genau richtig. „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“, oder kurz „Applaus“. Mit diesem Preis werden Clubbetreiber und Veranstalter für ihre herausragenden Livemusikprogramme gewürdigt.

94 unabhängige Musikclubs und Veranstaltungsreihen hat die Initiative Musik, eine gemeinnützige Gesellschaft, die von der Bundesregierung finanziert wird, mit dem „Applaus“ ausgezeichnet, darunter den Hafen 2, dem diese Ehre nun schon zum dritten Mal zuteil wird. 20.000 Euro bekommt der Hafen 2, der in der Kategorie II für Spielstätten mit mindestens 52 Konzerten gelistet ist.

Und das Geld hat das Kulturzentrum dringend nötig. „Die Summe verschafft uns für ein Jahr Luft“, sagt Hafen-2-Chefin Andrea Weiß. „Jetzt muss sich nicht alles immer alles um die Finanzen drehen.“ Da der Hafen 2 ansonsten kaum Fördergelder bekommt, müssen die Kosten durch die Veranstaltungen und Einnahmen aus dem Café gedeckt werden. Und das ist jedes Jahr eine Herausforderung.

Was mit dem Preisgeld geschehen soll, weiß Andrea Weiß auch schon grob. Es soll ins Personal investiert werden. Um nicht alles auf einmal auszugeben, wird es in drei oder vier Raten ausgezahlt. „So haben wir immer einen Puffer.“ Ein Puffer hat der Hafen 2 auch dank der Applaus-Auszeichnung aus dem vergangenen Jahr. Das Geld wurde damals ausgegeben, um in die sogenannte Backline zu investieren. Für Bands, die im Hafen 2 auftreten, aber nur mit kleinem Gepäck unterwegs sind, steht Equipment bereit, etwa ein Schlagzeug aber auch Gitarren-Verstärker.

Nur so war es für die Veranstalter möglich, 2017 in der Halle und auf der Open-Air-Bühne 98 Konzerte anzubieten, da einige Gruppen sonst gar nicht hätten auftreten können. Das betrifft vor allem die Gratis-Konzerte an Sonntagen. Und die Auftritte im Hafen 2 werden nicht weniger.

Am Freitag, 16. November, spielt die serbische Band Repetitor ab 20 Uhr Postpunk. (Tickets für 12 Euro an der Abendkasse, oder 9 Euro im Vorverkauf). Am Samstag steht ab 21 Uhr der niederländische Singer/Songwriter Awkward i auf der Bühne des Kulturzentrums am Nordring. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.