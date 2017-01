Kunden verwundert über unvermittelte Filialschließung

Offenbach - Plötzlich war sie weg, die Filiale der Techniker Krankenkasse an der Herrnstraße. Kunden müssen nach Hanau oder Frankfurt fahren, wenn sie ihre Anliegen persönlich klären möchten. Viele beschweren sich nun über die Schließung und mangelnde Information darüber. Von Sarah Neder

Denn Schriftzug und Klingelschild sind immer noch am Gebäude montiert. Er habe eine Arbeitsunfährigkeitsmeldung bei der Techniker Krankenkasse (TK) an der Herrnstraße abgeben wollen, erzählt Werner Thüringer. Doch als er bei der Filiale ankommt, steht er vor verschlossener Tür: „Das Büro war plötzlich leer“, sagt Thüringer verdutzt. In den vergangenen Tagen haben mehrere Leser ähnliche Situationen geschildert: Wie Thüringer wollten sie etwas bei der örtlichen Filiale der TK abgeben oder klären – und stellten verwundert fest, dass dort niemand mehr arbeitet. Die Beratungsstelle hat zugemacht. Die meisten Kunden ärgern sich vor allem, dass sie auf diesem Weg von der Schließung der TK-Filiale in Offenbach erfahren mussten. „Es gab keine Informationen an die Kunden“, ist sich Werner Thüringer sicher. Außerdem irreführend: Am Eckgebäude, das mehrere Firmen beherbergt, ist noch immer das TK-Schild angebracht. Auch finden Versicherte ihre Krankenkasse, die bisher im ersten Stock angesiedelt war, weiterhin an der Klingel. Von außen scheint das Büro also noch zu existieren.

Das ist jedoch schon seit dem 1. Januar nicht mehr der Fall. Wieso die Filiale an der Herrnstraße habe schließen müssen, erklärt TK-Sprecherin Denise Jakoby auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir überprüfen unser Standortnetzwerk ständig, ob sich der Betrieb einzelner Beratungsstellen noch lohnt.“ In Offenbach war dem nicht so, obwohl in der Stadt mehr als 13.000 Menschen bei der TK versichert sind. Im Landkreis sind es knapp 50.000. Die Presseverantwortliche beschwichtigt aufkeimendes Unverständnis: Es gebe ja noch eine Filiale in der Nähe, falls Kunden etwas persönlich klären möchten. „Die Beratungsstelle am Grüneburgweg in Frankfurt ist gerade mal neun Kilometer von Offenbach entfernt“, sagt Jakoby.

Dass es zum einen mit fast zehn Euro für Hin- und ein Rückfahrt teuer und zum anderen mindestens ein Umstieg nötig ist, um von Offenbach ins Frankfurter Westend zu gelangen, ist der Sprecherin wohl nicht bekannt. Sie verweist außerdem auf andere Kanäle der Beratung: „Fast alles kann heutzutage online oder telefonisch erledigt werden.“ Ihre Erfahrung zeige, dass diese Dienste immer häufiger auch von älteren Personen genutzt würden. Es sei ein Fortschritt, bei 39 Grad Fieber nicht mehr das Haus verlassen zu müssen, sondern die Krankmeldung einfach abfotografieren und per Mail an die Versicherung schicken zu können.

Bleibt jedoch die Frage offen, warum so viele Kunden offensichtlich nicht über die Schließung der Techniker- Krankenkassen-Filiale in Offenbach Bescheid wussten. Diejenigen, die sich bei unserer Zeitung gemeldet haben, sind sich einig: Sie hätten keinerlei Information bekommen. Laut TK-Sprecherin Jakoby wurden Kunden, die ab November in die Filiale an der Herrnstraße gekommen sind, über die baldige Schließung aufgeklärt. Dazu gebe es einen Hinweis auf der Internetseite der Krankenkasse, betont Jakoby.

Was das Schild am ehemaligen Standort betrifft, sagt die TK-Pressefrau: „Ich bedaure es sehr, wenn sich Kunden dadurch irregeführt fühlen.“ Die Demontage sei jedoch Aufgabe des Vermieters, der seitens der Ex-Mieterin schon mehrfach auf den Missstand angesprochen worden sei. Seit mehr als 50 Jahren hatte die Techniker Krankenkasse eine Beratungsstelle in Offenbach. An der Herrnstraße 57 arbeiteten acht Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft. Zuletzt haben nur noch zwei Mitarbeiter in Offenbach die Stellung gehalten. Die TK-Sprecherin versichert aber: „Alle neun haben ihre Arbeitsplätze behalten.“