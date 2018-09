Kunst in hundert Facetten auf dem Wilhelmsplatz

Offenbach - Trotz kühler Temperaturen und vereinzelter Regentröpfchen erfreut sich der 15. Künstlermarkt auf dem Wilhelmsplatz am gestrigen Sonntag großer Beliebtheit. Von Marian Meidel

An insgesamt 75 Ständen bieten mehr als 100 Künstler ihre Kreationen feil, auf der Bühne ist von Puppentheater bis Bauchtanz allerlei Unterhaltsames geboten.

Dichte, graue Wolken hängen über dem Wilhelmsplatz, ein kalter Wind pfeift um die Stände. Optimales Wetter lässt sich dem Künstlermarkt diesmal leider nicht bescheinigen. Dementsprechend zögerlich kommen die Besucher am Sonntagvormittag, um zwischen Keramikschalen, Skulpturen, Gemälden und Dekorationsobjekten nach kreativen Kostbarkeiten zu stöbern. Aber sie kommen. Bis zwölf Uhr mittags füllt sich der Platz.

„Wenn es in Strömen regnet, funktioniert es natürlich nicht“, sagt Stadtrat Paul-Gerhard Weiß. „Aber ich glaube, heute ist ein ganz wunderbarer Tag.“ Der Künstlermarkt sei in Offenbach inzwischen schon so verankert, dass er sich für die Standbetreiber auch wirtschaftlich lohne. „Das beweist allein schon die lange Warteliste“, so Weiß. Auf dieser standen für die diesjährige, 15. Ausgabe der Veranstaltung 33 Künstler, von denen zwei noch kurzfristig nachrücken und einen Stand ergattern konnten. Insgesamt sind es somit mehr als 100 Kreative, die an 75 Ständen ihre Arbeiten verkaufen.

+ Auch „Satire im Glas“ gibt’s auf dem Wilhelmsplatz zu erstehen. © mei Neu dabei sind ein Stand für fair produzierte Mode und einer, der Flechtwerk aus Weide und Naturmaterialien vertreibt. Auch Silke Mann aus Ebsdorf bei Gießen ist gestern zum ersten Mal mit ihrem Stand vertreten und hat gleich einen richtigen Hingucker mitgebracht: Ihr brandneues, ausklappbares Spinnrad. „Das kann man zusammenfalten, und dann passt es in eine Tragetasche“, sagt Mann und lächelt. Auf dem Künstlermarkt bietet sie Stoffe an, die sie selbst gesponnen und gewoben hat. „Das ist jetzt wieder im Trend“, berichtet sie. „Ich glaube, das hängt mit dieser allgemeinen Textilwelle zusammen. Es fing mit dem Stricken an und schwappt jetzt auf diese alten Techniken über.“ Weben und Spinnen seien mittlerweile derart populär, dass sie zu diesen Themen auch gut besuchte Kurse anbiete.

„Satire im Glas“ lässt sich am Stand von Gerd Sendelbach aus Aschaffenburg erstehen. Seine heiteren Mini-Dioramen in Einmachgläsern sind bei den Marktbesuchern schon seit einigen Jahren beliebt. „Zuerst habe ich sie nur als Geburtstagsgeschenke und für Feiern hergestellt“, sagt Sendelbach. Seit Clodwig Poth, Mitbegründer der Satirezeitschriften „Pardon“ und „Titanic“ ihn 1995 zu einer gemeinsamen Ausstellung einlud, bietet der Künstler seine gläsernen Satiren auch auf Märkten feil.

Die drei kreativsten Marktkünstler kürt eine Jury aus Konstanze Schneider, Vorsitzende des Bundes Offenbacher Künstler, Helmut Weismantel, Inhaber des Geschäfts „Im Rahmen“ und Dr. Jürgen Eichenauer, Leiter des Hauses der Stadtgeschichte. Über jeweils einen Gutschein vom Modehaus M. Schneider, Galeria Kaufhof und Thalia freuen sich die Erstplatzierte Karola Rinke mit ihren Kunstrasenobjekten, der Offenbacher Verein Offenbar mit allerlei Schmuck auf Platz zwei und Birgit Mayer-Tauber mit ihren originellen Accessoires vom Atelier „Gut gemacht“ in Rödermark.