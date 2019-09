Künstlermarkt Offenbach: Kunst, Schmuck und Hundeleckerlis

Über den 75 Ständen auf dem Wilhelmsplatz sammeln sich die Wolken, ein leichter Wind geht. Als Stadtrat Paul-Gerhard Weiß den mittlerweile 16.

Offenbach – Künstlermarkt am gestrigen Sonntag um 11 Uhr für eröffnet erklärt, sieht es fast so aus, als könnte die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr Pech mit dem Wetter haben. Aber Weiß zeigt sich zuversichtlich – und soll recht behalten. Wenig später reißt der Himmel auf und taucht die Stände, an denen insgesamt 100 Kreative ihre Werke feilbieten, in warmes Sonnenlicht.

Bei den Standbetreibern ist der Künstlermarkt ebenso beliebt wie bei den Besuchern. „Es sind viel mehr Stände in der Anmeldung, als wir bedienen können“, berichtet Weiß im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es waren 35 auf der Warteliste, von denen zwei wegen Ausfällen nachrücken konnten. Es sind also 33 unbedient.“

An den vorhandenen 75 lassen sich auch in diesem Jahr wieder Schmuck, Figuren und Dekorationsobjekte in den unterschiedlichsten Formen und Farben erstehen. Und während einige der Stände regelmäßigen Künstlermarkt-Besuchern vertraut sein dürften, gibt es auch diesmal wieder Neues zu entdecken.

Zum Beispiel am Stand von Gabi Schaffert aus Nidderau, die neben edlen Konfitüren auch selbst gemachte Hundeleckerlis verkauft. „Das ist eigentlich nur eine kleine Zugabe, weil ich viele Stammkunden mit Hunden habe“, verrät sie. „Die standen immer hier, und ich musste sagen: Ich habe nichts für euch.“ Weshalb Schaffert vor sieben Jahren beschloss, ihre Klientel nicht nur auf Zweibeiner zu beschränken und auch Leckereien für deren vierbeinige Freunde herzustellen. „Das ist Dinkelmehl mit ganz vielen Karotten und Kräutern aus meinem Garten – also ohne Leberwurst.“

Auch Maria Brucklacher ist auf dem Künstlermarkt ein neues Gesicht. Am Stand der Textilmanufaktur Pulsatilla verkauft sie Kleidung aus 100 Prozent Schurwolle. „Wir verarbeiten Stoffe aus deutscher Produktion, von einer Designerin in Deutschland gewebt und gewalkt“, erzählt sie. „Sie haben das höchste Öko-Zertifikat, das heißt, die Stoffe sind vollkommen schadstofffrei.“ Ihre Absicht sei, der Wolle zu einer Renaissance zu verhelfen. „Es ist ein Material, das Jahrtausenden benutzt wird – und das man nicht einmal zu waschen braucht.“ Die Wolle müsse nur zum Lüften aufgehängt werden. „Weil sie nicht chemisch behandelt ist, enthält sie noch das natürliche Wollfett des Schafes.“ Dieses wirke schmutzabweisend. Ein entsprechender Rock kostet an ihrem Stand im Schnitt zwischen 60 und 70 Euro.

Bereits zum sechsten Mal ist die Mühlheimerin Elvira Petry mit einem Stand auf dem Künstlermarkt vertreten. Ihre handmodellierten Tonfiguren sind voller liebevoller Details. „Vor mehr als 40 Jahren habe ich mit Salzteig angefangen“, berichtet Petry. Im Jahr 2000 stieg sie auf Ton um. „Für eine amerikanische Puppenfirma habe ich damals die Max-und-Moritz-Puppen modelliert.“ Diese seien in ganz Europa vertrieben worden. „Das war eine super Sache“, freut sich Petry und strahlt. Für je 20 bis 30 Euro bietet Elvira Petry an ihrem Stand zwar keine Figuren von Wilhelm Busch, dafür aber verspielte Kobolde und ein humorvoll porträtiertes Rentnerpaar beim Sonnenbaden an.

Wie beim Künstlermarkt üblich, kürte auch in diesem Jahr eine Jury – bestehend aus Konstanze Schneider, Vorsitzende des Bundes Offenbacher Künstler, Helmut Weismantel, Inhaber des Geschäftes „Im Rahmen“ und Jürgen Eichenauer, Leiter des Hauses der Stadtgeschichte – die besten Stände. Platz Drei geht an Anett Müller von der Deko-Werkstatt Immergrün aus Hainburg, Platz Zwei an Puppenmacherin Mechthild Brück aus Langen. Siegerin ist in diesem Jahr Susanne Baacke aus Aschaffenburg, die alte Bücher auf kreative Weise neu verarbeitet..

VON MARIAN MEIDEL