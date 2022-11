Kurioser Diebstahl in Offenbach: Langfinger räumen Multivan leer

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Offenbach brechen Diebe bei einem Autohaus ein. Ein vollständiges Auto nehmen sie nicht mit – sondern nur die Sitze eines VW Multivans.

Offenbach – Kuriose Beute nach einem Einbruch auf das Gelände eines Autohauses in Offenbach: Diebe haben sich am Wochenende in der Sprendlinger Straße Zugang auf ein Autohaus-Gelände verschafft. Doch sie stahlen keine Autos – sondern räumten einen VW Multivan aus, wie die Polizei berichtet.

Einbruch und Diebstahl ereigneten sich irgendwann zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag (18. November) und 8 Uhr am Dienstagmorgen (22. November). „Hierzu betraten die Langfinger das frei zugängliche Gelände und öffneten das Fenster des dort abgestellten dunklen Multivan“, schreibt die Polizei Offenbach in einer Mitteilung. Nachdem sie das Fenster geöffnet hatten, montierten die Diebe die Vordersitze und weitere Einzelsitze ab. Auch das Lenkrad des VW Multivan wurde zur Beute.

In Offenbach machen sich Diebe an einem VW Multivan zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Sitze und Lenkrad in Offenbach geklaut: Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nähe des Autohauses beobachtet haben. Auch nach einem Fahrzeug wird gesucht, mit dem die Diebe wohl die Sitze und das Lenkrad vom Tatort abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

In letzter Zeit kommt es in Stadt und Kreis Offenbach immer wieder zu Autoaufbrüchen. Die Polizei hat Tipps zum Schutz des eigenen Fahrzeuges parat. (spr)