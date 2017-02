Kurzarbeit für Roländer läuft aus

Offenbach - Die Kurzarbeit beim Offenbacher Druckmaschinenhersteller Manroland Sheetfed war gerade angelaufen, da läuft sie auch schon wieder aus. „Abgeblasen“, sagte Geschäftsführer Rafael Penuela gestern unserer Zeitung. Von Marc Kuhn

„Kaum hatte ich die Belegschaft informiert, da plätscherten viele Aufträge rein.“ Im Dezember und Januar seien so viele Aufträge wie in vier Monaten registriert worden. Penuela sprach von einer Jahresendrally. Deshalb sei die Kurzarbeit in der Fertigung schon am 1. Februar beendet worden. Ende des Monats laufe sie auch in der Montage aus. Am 1. März gibt es nach den Worten des Geschäftsführers bei Manroland Sheetfed keine Kurzarbeit mehr.

Ursprünglich sollten die rund 750 Beschäftigten in Offenbach und Mühlheim sechs Monate kurzarbeiten. Penuela hatte den Schritt im Dezember mit einer „akuten Auftragsschwäche“ begründet. Im dritten Quartal seien vor allem Aufträge aus Asien ausgeblieben. Damals sprach der Geschäftsführer bereits von einer reinen Vorsichtsmaßnahme.

In diesen 10 Berufen arbeiten die glücklichsten Menschen Zur Fotostrecke

Nach seiner Einschätzung werden Februar und März gute Monate für Manroland Sheetfed. „Die Bänder sind bis in den Sommer ausgelastet.“ Im August mache der Druckmaschinenhersteller wie üblich Werksferien. Penuela bezeichnete die „Projektlage“ als gut. Allerdings würden daraus nicht immer Aufträge werden. Er sagte, der Weltmarkt für Druckmaschinen sei nach wie vor volatil. Anfang 2015 mussten die Roländer schon einmal kurzarbeiten, weil das Unternehmen eine Flaute verzeichnete. Nach knapp vier Monaten wurde die Maßnahme wieder ausgesetzt – auch damals früher als ursprünglich von der Firma geplant.

Rubriklistenbild: © dpa