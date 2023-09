La Ola von hinten nach vorne: Die Ärzte rocken die Stadthalle Offenbach

Herbst-des-Lebens-Tour

Die Ärzte treten auf ihrer Herbst-des-Lebens-Tour in der Stadthalle Offenbach auf und begeistern ihre Fans mit drei Stunden Punkrock.

Offenbach – „Ich weiß auch nicht genau, wie das am besten geht. Vielleicht müsst ihr alle eurem Vordermann in den Nacken schreien“, sagt Schlagzeuger Bela B. nach einer eigenwilligen La-Ola-Welle, die gerade durch die Stadthalle in Offenbach geschwappt ist. Die Ärzte machten am Freitagabend (1. September) Halt auf ihrer neuen Herbst-des-Lebens-Tour, die erst vor zwei Wochen angekündigt wurde. Nach zwei Auftritten in Wien ist Offenbach das erste Konzert der Tour in Deutschland.

+ Die Ärzte spielten ihr erstes Deutschland-Konzert auf ihre Herbst-des-Lebens-Tour in Offenbach. © Matthias Balk/dpa

Farin Urlaub, Bela B. und Rod Gonzalez genießen die kleine Location, spielen inzwischen lieber vor ein paar Tausend Leuten als an zwei Abenden in Folge das Frankfurter Waldstadion zu füllen. Das Trio weiß, was die Fans in der Stadthalle von ihnen wollen – und sie liefern ab wie echte Profis. Die Ärzte kommen ohne Vorband nach Offenbach, starten pünktlich um 20 Uhr und schließen nach drei Stunden Punkrock live und natürlich ohne Pause mit dem Schlaflied – wie immer.

Herbst-des-Lebens-Tour 2023: Die Ärzte spielen live in der Stadthalle Offenbach

Doch zurück zur La-Ola-Welle: Nach den ersten zwei Songs wendet sich Farin Urlaub zum ersten Mal ans Publikum. Eine La-Ola-Welle wär‘ doch jetzt mal was. So für die Stimmung. Aber so ganz normal von rechts nach links? Dann liebe mal von vorne nach hinten. „Nein! Jetzt kommt die La-Ola-Welle von hinten nach vorne. Also da hinten auf der Tribüne angefangen und dann bis hier vor. Ihr müsst halt jetzt aufpassen – und müsst dabei natürlich nach vorne gucken!“ Der Ärzte-Sänger lacht als er die Ausführung sieht. Eine Wiederholung verlangt er den Fans nicht ab, es wird lieber weitergerockt.

Die Ärzte live in der Stadthalle Offenbach – Die Setlist

Intro (Erinnerungen aus 41 Jahren)

Wer verliert, hat schon verloren

Lied vom Scheitern

Mein Baby war beim Frisör

Geld

Tamagotchi

Der Misanthrop

Noise

Quark

Ich weiß nicht (ob es Liebe ist)

Vokuhila Superstar

(„Walk on the Wild Side“, „… more )

Ist das noch Punkrock?

Achtung: Bielefeld

Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas!

Die traurige Ballade von Susi Spakowski

Einschlag

Anastasia

Roter Minirock

Sohn der Leere

Mondo Bondage

Dunkel

Die Banane

Wissen

Für uns

Trick 17 m. S.

Doof

Herrliche Jahre

(Intro „Trommeltanz“)

Perfekt

Unrockbar



Encore:

Leben vor dem Tod

(Farin solo)

Deine Schuld

Langweilig



Encore 2:

Der Graf

Himmelblau

Hurra



Encore 3:

Wie es geht

Junge

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli



Gute Nacht

(a cappella)

Schlaflied

Sowieso spielt Farin Urlaub an diesem Abend mal wieder nur zu gerne mit seinem Publikum. Bei „Unrockbar“ sollen sich alle hinsetzen und erst aufspringen, wenn der Refrain beginnt. Doch als es endlich so weit ist, bricht er plötzlich den Song ab, lacht sich schief, spielt wieder bis zum Höhepunkt – und bricht wieder ab, nur um dann sofort in den Refrain einzusteigen.

Die Ärzte rocken die Stadthalle Offenbach: Bela, Farin und Rod in ihrem Element

Wie unverstellt sich Die Ärzte ihren Fans präsentieren, zeigt eine Intervention von Bela B. Beim „Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas“ verspielt er sich und bricht den Song ab. Farin und Rod hätten weitergemacht und im Saal hatte den Fehler wohl eh niemand bemerkt. „Lars Ulrich, der zweitbeste Schlagzeuger der Welt gleich nach mir, hätte jetzt weitergespielt und hätte wahrscheinlich gesagt, dass da nichts falsch wahr. Aber nicht mit mir“, sagt er scherzhaft und besteht darauf, das Lied noch mal von vorne zu spielen.

Dem Publikum gefällt das natürlich. Die Ärzte haben für Offenbach eine große Setlist mitgebracht. Es gibt viele alte Songs zu hören, aber auch neuere Hits. Auf „Westerland“, „Zu Spät“ oder „Lasse redn“ warten die Fans allerdings vergebens. Die Ärzte hätten ohne Probleme auch noch zwei Stunden spielen können.

Und was ist eigentlich mit dem Dritten im Bunde? Rod Gonzalez steht wie so oft etwas im Schatten von Farin Urlaub und Bela B., doch auch ihn lieben die Fans. „Rod, willst du eigentlich auch mal was sagen?“, fragt Farin. Der Bassist sucht sich ein Mikro, während das Publikum schon begeistert jubelt. „Guten Abend, Offenbach“, sagt er – und tritt wieder zurück an seine Stelle. (csa)

Rubriklistenbild: © Matthias Balk/dpa