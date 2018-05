Lärmende Busse plagen Haltestellen-Nachbarn

Offenbach - Eine gut gemeinte Neuerung der Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) provoziert Beschwerden. Nachbarn von Haltestellen beklagen sich bei der Zeitung und bei den Stadtwerken über frühmorgendliche und abendliche Lärmbelästigung, da Außenlautsprecher an den Bussen offensichtlich zu gut vernehmlich und über das eigentliche Zielgebiet hinaus Informationen geben.

Auslöser ist ein Test, wie sehbehinderten Menschen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erleichtert werden kann: An Stationen, die wie etwa der Marktplatz von mehreren Linien angefahren werden, gibt der jeweilige Bus jetzt automatisch Auskunft, welche Nummer er trägt, was sein Fahrtziel ist und welche Umsteigemöglichkeiten bestehen. Laut OVB-Sprecher Jörg Muthorst hat sich der vor einem Jahr begonnene Versuch prinzipiell bewährt, es müsse aber wohl noch einiges mit Zeiten und der Lautstärke nachjustiert werden.

„Um 4.56 Uhr ist in Rumpenheim die Nacht zu Ende“, schreibt Leserin Christin Weber. Sie hält den Ansatz grundsätzlich für eine gute Sache: „Aber morgens um fünf und zukünftig bis null Uhr nachts? Und gibt es keine App fürs Handy mit Sprachausgabe? Fahren ältere sehgestörte Menschen, die keine App haben, denn schon so früh mit dem Bus?“ Die Vize-Vorsitzende der Bürgerinitiative Rumpenheim hat sich bereits an die Beschwerdestelle der OVB gewandt.

Dominik Dawidko dagegen „kommt sich vor wie im Krieg“. Es könne doch nicht sein, dass man schon frühmorgens durch das „Brüllen von völlig unnötigen Informationen aus den Buslautsprechern in Wohngebieten geweckt wird“. Alles was angesagt werde, sei an der Bushaltestelle nachzulesen, findet er. Sehbehinderten werde bei Bedarf von freundlichen Mitbürgern oder von Busfahrern – die sich nach seiner Erfahrung auch selbst durch die Ansagen gestört fühlten – geholfen. Tagsüber fühle er sich dann in seiner Konzentration gestört, weil die Ansagen selbst bei geschlossenen Fenstern noch unangenehm laut zu hören seien.

Hyperloop und Drohnentaxi: Wie wir zukünftig reisen könnten Zur Fotostrecke

Die Offenbacher Verkehrsbetriebe wollen nun auf solche und ähnliche Klagen reagieren. „Wir haben zunächst versucht, die Lautstärke auf die möglichen Hintergrundgeräusche einzustellen, wenn keine vorhanden sind, wird es vermutlich doch zu laut“, erläutert Sprecher Muthorst. Eine Anpassung werde erfolgen, frühmorgens und spätabends sollen die Busse künftig schweigen. Generell werde es jedoch bei der Info-Beschallung bleiben: „Wir werden den Service auf keinen Fall aufgeben.“ (tk)

Rubriklistenbild: © dpa