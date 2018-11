Offenbacher in 1620 Wohnungen leiden unter Bahnlärm

Offenbach - Im Bundeshaushalt stehen seit 2016 rund 150 Millionen Euro jährlich für den Lärmschutz an der Schiene bereit. Davon kann auch die Stadt Offenbach profitieren. Bei einer Bürgerinformation im Rathaus wurden dazu Einzelheiten bekannt gegeben. Von Harald H. Richter

+ Julian Hellwig von der DB Netz AG Südwest (2. v. l.) erläutert Bürgern die Lärmschutzplanung. 2562 Meter Wand auf der nördlichen und 2003 Meter auf der Seite gegenüber sollen künftig in Offenbach Anwohner besser vor Lärm von der Eisenbahnstrecke schützen. Entsprechende bauliche Veränderungen entlang des Damms will man spätestens 2022 anpacken – parallel zu Brückensanierungen, die ohnehin geplant sind.

„Um dieses Ziel zu schaffen, müssen wir uns allerdings sputen“, rät Projektleiterin Sabine Weiler dazu, Verzögerung im Vorfeld zu vermeiden. Die Diplomingenieurin von der DB Netz AG Südwest in Karlsruhe erläutert Dienstagabend zahlreichen im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses versammelten Bürgern mit ihrem Kollegen Julian Hellwig Details, wie die Stadtbewohner von den Plänen profitieren können.

Die Bahnstrecke von Frankfurt nach Hanau war ins Lärmsanierungsprogramm des Bundes aufgenommen worden. In Hessen wurden bis jetzt bereits 101 Teilprojekte realisiert, bei denen anteilig 61,3 Kilometer Schallschutzwände anstanden. Weitere 34,1 Kilometer befinden sich in Planung oder im Bau. „Wände sind in der Regel dem Einbau von Fenstern und Lüftern in einzelnen Häusern vorzuziehen, weil sie auch die Außenbereiche schützen“, so die Expertin. Maßgeblich sei das Nutzen-Kosten-Verhältnis der aktiven Maßnahmen auf Basis einer in der Förderrichtlinie vorgegebenen Formel. Jeglichem Schutzwandbau ist aber ein Planrechtsverfahren vorgeschaltet.

Auch in Offenbach soll ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Wohnumfeldes geleistet werden. Förderfähig sind Schutzwände als aktive Maßnahmen und passive, etwa schalldämmende Fenster und Lüfter, Isolierung von Rollladenkästen und Dachschutzbauten. „Was in Offenbach anerkannt wird, haben wir schalltechnisch untersuchen lassen“, erläutert Weiler. Die Ergebnisse sind zahlreichen Plänen zu entnehmen, die bei der Veranstaltung den Bürgern veranschaulicht werden. Außerdem können diese Anregungen vorbringen und Varianten besprechen.

„Nach unseren Berechnungen fallen 1620 Wohneinheiten Bahnlärm anheim, durch Einziehen von Schutzwänden entlang der Strecke würde ein Großteil daraus Nutzen ziehen“, berichtet Weiler.

Solche Wände verlaufen, wie bei vergleichbaren Maßnahmen anderenorts geschehen, etwa zwei bis drei Meter über der Schienenoberkante. „Sie sollen möglichst dicht am Bahndamm stehen, allerdings ist ein Mindestabstand von 3,30 Metern zur Gleisachse vorgeschrieben“, ergänzt Julian Hellwig. „Es blieben 300 Wohneinheiten übrig, bei denen dann passiver Lärmschutz in Frage käme.“

Hier kommen die Haus- und Wohnungseigentümer ins Spiel, die von der DB Netz AG zur Frage angeschrieben werden, ob sie am freiwilligen Programm des Bundes teilnehmen möchten. „Sind sie einverstanden, entsendet die Bahn einen Gutachter, um das Schalldämm-Maß zu berechnen“, erläutert Sabine Weiler das weitere Vorgehen. Es mündet in der Umsetzung aller Maßnahmen, deren Kosten zu 75 Prozent durch den Bund getragen werden. Der Rest entfällt auf den Eigentümer. Sollte der aber Sonderwünsche haben, muss er diese kostenseitig vollständig übernehmen.

In der Diskussion mit den Bürgern wird deutlich, dass die Hausbesitzer das Lärmschutzprogramm zwar im Grundsatz begrüßen, einige aber befürchten, dass die Wände zu große Sichthindernisse darstellen könnten. Hellwig versucht die Bedenken zu zerstreuen. Meistens würden Wände aus Aluminium verbaut, die hochabsorbierend und gut in den Wertstoffkreislauf rückführbar seien. „Alternativ gibt es solche aus einer Kombination von Beton und lichtgebendem Glas, wie man sie von Brücken oder entlang Bahnstationen kennt.“

Die höchsten Lärmschutzeffekte seien jedoch mit den drei Meter hohen Wänden zu erzielen. Für Offenbach vermindere sich entlang der nördlichen Seite die Belastung für Häuser in der ersten Gebäudereihe um maximal 19 Dezibel, an der kürzeren Wand um 14 Dezibel. Die berechneten Minderungsmittelwerte lägen bei sechs bzw. fünf Dezibel. Die Schautafeln, vor denen rege diskutiert wird, geben Aufschluss über die Lärmminderungseffekte je nach Wandhöhe. Das weitere Verfahren soll nun zügig vorangetrieben werden.