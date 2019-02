Oberbürgermeister begegnet der Legende einer 890-Millionen-Hilfe

Offenbach – Wie stark hat das Land Hessen der armen Stadt Offenbach in den letzten Jahren wirklich finanziell unter die Armen gegriffen? In einer Glosse der vergangenen Woche hat unsere Zeitung vor allzu demütiger Dankbarkeit gewarnt.

Dargestellt wurde, dass die immer wieder ins Gespräch gebrachte Entlastung um 890 Millionen Euro mit Blick auf ihre Herkunft aus der eigentlichen Landeskasse zu relativieren ist. Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke (SPD) sorgt sich in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass Fakten und Hintergründe bezüglich der Landes-Unterstützung nicht im richtigen Kontext dargestellt werden. Ohne die hiesigen Vertreter der in Wiesbaden regierenden Parteien zu nennen, fragt er: „Wem nutzen solche Behauptungen? Der Stadt Offenbach jedenfalls nicht.“

+ Das ist, als würde man jemandem einen 50 Euro-Schein geben und er gibt einen 100 Euro-Schein zurück. Dann sagen Sie nicht danke für 100 Euro, sondern für 50 Euro. OB Felix Schwenke Viel Last tragen Offenbachs Steuerzahler trotz Landesgeld. © p Richtig sei, dass Offenbach mit dem Schutzschirm und mit der Hessenkasse große Summen Altschulden abgenommen wurden. Richtig sei auch, dass Offenbach Gelder aus dem sogenannten Landesausgleichsstock und aus Kommunalen Investitionsprogrammen bekommen habe. „Damit ist aber noch längst nicht gesagt, wer das Programm bezahlt“, betont Sozialdemokrat Schwenke: „Wer hier als Offenbacher Politiker ausschließlich von ,Landesgeld’ spricht, verdreht nicht nur die Tatsachen, sondern schwächt auch die Verhandlungsposition der Stadt.“

Schwenke erkennt an, dass die Entschuldung der Stadt ein gemeinsamer Erfolg von Akteuren auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sei ist. Besonders die lange restriktive Ausgabenpolitik der Offenbacher dürfe dabei nicht unterschätzt werden, und auch das nicht, was die Bürger ertragen hätten – so besitze Offenbach zum Beispiel kein eigenes Hallenbad.

Die Übernahme der 564 Millionen Altschulden über die Hessenkasse werde mit 93 Millionen Euro vom Offenbacher Steuerzahler selbst getragen. „Es ist respektlos gegenüber den Offenbacher Steuerzahlern, ihr Geld als Geschenk des Landes zu rechnen“, mahnt Schwenke und betrachtet die Gesamtfinanzierung des Programms Hessenkasse: Rund 153 Millionen Euro kamen vom Bund.

Ein richtiger Schritt, sagt der OB, sei der Bund doch der Hauptverursacher der Sozialkosten. Ansonsten bestätigt der OB, was von unserer Zeitung schon beleuchtet wurde. Weitere rund 51 Millionen kommen aus dem Landesausgleichsstock, also aus Mitteln, die den Kommunen über den Kommunalen Finanzausgleich ohnehin zustehen. „Das ist, als würde man jemandem einen 50 Euro-Schein geben und er gibt einen 100 Euro-Schein zurück. Dann sagen Sie nicht danke für 100 Euro, sondern für 50 Euro“, sagt Schwenke.

Die Entschuldung Offenbachs um 211 Millionen Euro über den Schutzschirm wurde tatsächlich weitgehend aus Landesmitteln finanziert, erkennt Schwenke an. Zur Wahrheit gehöre jedoch auch, dass das Land ein Jahr zuvor die hessenweiten Mittel für den Kommunalen Finanzausgleich in deutlich stärkerer Höhe gekürzt habe.

Weitere Gelder hat die Stadt aus dem Landesausgleichsstock erhalten, seit 2012 rund 78 Millionen Euro. Auch das sind zu 100 Prozent Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs und für den OB damit Geld, das sowieso für die Kommunen ist. Schwenke verweist auf den Hessischen Städtetag, der diese Einschätzung so vertritt. „Wir sollten deshalb so argumentieren wie der Städtetag, und nicht unsere eigene Position schwächen und den Landesausgleichsstock als eine besondere, zusätzliche Leistung des Landes für Offenbach darstellen.“

Aus den Investitionsprogrammen I und II hat Offenbach rund 31,2 Millionen Euro erhalten. Auch hier gilt allerdings: rund 21 Millionen Euro davon sind Gelder des Bundes. Anzuerkennen sei, dass die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs bislang für Offenbach eine Verbesserung gebracht habe, betont der OB: „Von dem Geld, das sowieso für die Kommunen ist, erhalten wir mehr als andere Kommunen. Das ist wegen unserer Sozialstruktur sachlich angemessen, wir erkennen das ausdrücklich an und sind froh darüber.“

Am Ende all dieser Maßnahmen steht nach den von Kämmerer vorgelegten Zahlen aber weiterhin dennoch, dass die Stadt bei einer vollständigen Übernahme der Soziallasten durch die Verursacher Bund und Land im aktuellen Jahr 2019 rund 39 Millionen Euro Haushaltsüberschuss hätte – eine Summe die ausreichen würde, die Ausgaben ohne Steuererhöhungen zu finanzieren.

Bei aller Dankbarkeit für die Unterstützung von Bund und Land mahnt Oberbürgermeister Felix Schwenke nicht den Eindruck zu erwecken, das schwarz-grün regierte Land habe alle seine Aufgaben erledigt: „Das stimmt nicht, und das schadet Offenbach.“ (tk)

