Landtagswahl: Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 43

Hessen ist für die Landtagswahl 2018 in 55 Wahlkreise unterteilt, die Stadt Offenbach ist der Wahlkreis 43. Wir präsentieren Kandidaten und Ergebnisse aus Offenbach.

Am 28. Oktober ist Landtagswahl in Hessen. Damit Sie an diesem Tag wissen, wie im Wahlkreis 43 abgestimmt worden ist, finden Sie am Wahlabend hier einen Link zu den Zahlen aus der Stadt Offenbach. Bis zum Wahltag können Sie sich in diesem Artikel über die Direktkandidaten des Wahlkreises 43 informieren und das Ergebnis der Landtagswahl 2013 nachlesen.

Der hessische Landtag hat 110 Sitze. Wie bei der Bundestagswahl können die Wähler auch bei der Landtagswahl zwei Kreuzchen machen: Mit der Erststimme entscheiden sie sich für einen Direktkandidaten, mit der zweiten Stimme für eine Partei. 55 Abgeordnete werden demnach in den Wahlkreisen direkt und 55 Abgeordnete aus Landeslisten der Parteien gewählt.

„Auf diese Weise sollen die Vorteile der beiden Wahlsysteme – der Mehrheitswahl und der Verhältniswahl – kombiniert werden“, heißt es auf der Homepage des Landeswahlleiters (mehr Informationen zum Wahlsystem finden Sie hier). Hier eine Liste der aufgestellten Kandidaten.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Direktkandidaten im Wahlkreis 43

Name Partei Geburtsjahr Beruf Stefan Grüttner CDU 1956 Sozialminister des Landes Hessen Nadine Gersberg SPD 1977 Diplom-Sozialwirtin Tarek Al-Wazir Grüne 1971 Wirtschaftsminister des Landes Hessen Sven Malsy Linke 1992 Student Oliver Stirböck FDP 1967 Stadtverordneter in Offenbach Christin Thüne AfD 1962 Dozentin Dennis Lehmann Freie Wähler 1988 Schreiner Helge Herget Piraten 1958 Gießereileiter Jochen Kalmbacher Die VIOLETTEN 1964 Pflegedienstleiter

Bei der hessischen Landtagswahl 2013 gewann CDU-Kandidat Stefan Grüttner mit 35,6 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis 43 und wurde dann im schwarz-grünen Kabinett von Ministerpräsident Volker Bouffier Sozialminister. Grüttner gewann seit 1995 bei jeder Landtagswahl das Direktmandat des Wahlkreises 43. Auch 2018 stellt sich der CDU-Mann zur Wiederwahl und bekommt Konkurrenz von einem Kabinettskollegen: Der aktuelle Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir war bereits 2013 Direktkandidat der Grünen (15,7%) und wirbt auch in diesem Jahr um die Erststimmen der Offenbacher Wähler. Auch FDP-Mann Oliver Stirböck bewarb sich bereits 2013 um das Direktmandat in Offenbach, erhielt aber nur 2,3 Prozent der Stimmen. Bei der Landtagswahl 2018 tritt er erneut als Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 43 an.

Für die SPD stellt sich Nadine Gersberg zur Wahl, sie beerbt Heike Habermann, die 2013 im Rennen um das Offenbacher Mandat für den hessischen Landtag an Stefan Grüttner scheiterte. Für die Linke tritt der Offenbacher Stadtverordnete Sven Malsy an, und auch die AfD schickt eine Stadtverordnete ins Rennen, nämlich die ehemalige Bürgermeisterkandidatin Christin Thüne. Dennis Lehmann (Freie Wähler), Helge Herget (Piraten) und Jochen Kalmbacher (Die VIOLETTEN) komplettieren das Feld der Direktkandidaten im Wahlkreis 43. Bis auf Kalmbacher, der in Rodgau lebt, kommen alle Kandidaten aus Offenbach.

So schnitten die Direktkandidaten in Offenbach bei der letzten Landtagswahl ab:

Landtagswahl 2013: Ergebnisse der Direktkandidaten in Offenbach

Kandidat Partei Stimmen Prozent Stefan Grüttner CDU 14.927 35,6% Heike Habermann SPD 12.746 30,4% Tarek Al-Wazir Grüne 6571 15,7% Dieter Faulenbach da Costa Linke 3224 7,7% Reinhard Wahlich AfD 1602 3,8% Gregory Engels Piraten 1137 2,7% Oliver Stirböck FDP 977 2,3% Annette Schröder Freie Wähler 695 1,7% Marianne Arens PSG 60 0,1%

Auch bei den - für die prozentuale Zusammensetzung des Landtags entscheidenden - Zweitstimmen lag die CDU in Offenbach bei der Landtagswahl 2013 vor der SPD. 32,2 Prozent der Wähler gaben ihre Zweitstimme den Christdemokraten, damit schnitt die Union im Wahlkreis 43 schlechter ab als auf Landesebene (38,3%).

Insgesamt waren 66.480 Bürger in Offenbach wahlberechtigt, 43.592 Wähler gaben ihre Stimme ab - das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,6 Prozent.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Zweistimmen im Wahlkreis 43 (Offenbach)

Partei Stimmen Prozent CDU 13.658 32,2% SPD 12.124 28,6% Grüne 6403 15,1% Linke 3395 8% FDP 1798 4,2% AfD 1794 4,2% Piraten 1234 2,9% NPD 636 1,5% Freie Wähler 489 1,2% Republikaner 330 0,8% Die PARTEI 246 0,6% LUPe 64 0,2% AGP 61 0,1% ADd 56 0,1% ÖDP 41 0,1% PSG 40 0,1% AVIP 27 0,1% BÜSo 12 0,1%

