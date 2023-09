Landtagswahl 2023 in Offenbach und Region: Wahlkreise, Parteien, Kandidaten

Von: Christoph Sahler

Teilen

Die Landtagswahl steht bevor, in Stadt und Kreis Offenbach sind mehr als 300.000 Menschen wahlberechtigt. Alle Infos zu Wahlkreisen, Parteien und Ablauf.

Offenbach – Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) oder Tarek Al-Wazir (Grüne), wer wird Ministerpräsidentin bzw. Ministerpräsident in Hessen? Das ist die große Frage, wenn auch die Menschen in Stadt und Landkreis Offenbach bei der Landtagswahl ihr Kreuz machen. Dort gibt es weitere Protagonisten am 8. Oktober 2023: Welche Spitzenkandidaten ziehen in den Landtag im Wiesbadener Stadtschloss ein? Welche Parteien schneiden in den Wahlkreisen in der Region Offenbach ab?

Am 8. Oktober stimmen die Offenbacher zusammen mit dem Rest von Hessen über die 110 Vertreter des Hessischen Landtags ab. Die Hälfte dieser Abgeordneten erhält ihren Sitz durch ein Direktmandat in einem Wahlkreis, während die andere Hälfte über die Landeslisten der Parteien einzieht. Daher haben die Wähler zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen sie Kandidaten in ihrem Wahlkreis, mit der Zweitstimme Parteien. Das Ergebnis der Zweitstimme bestimmt die Mehrheitsverhältnisse im Landtag.

Wie läuft die Landtagswahl in Stadt und Kreis Offenbach ab?

Insgesamt rund 300.000 Wahlberechtigte gab es bei der Hessen-Wahl 2018 in Stadt und Landkreis Offenbach. Am Wahltag können Wähler auch 2023 wieder von 8 bis 18 Uhr in einem der Wahllokale abstimmen. Das Wahllokal befindet sich normalerweise in der Nähe des Wohnorts. Die Adresse steht auf der Wahlbenachrichtigung. Wer an einem anderen Ort wählen möchte, muss einen Wahlschein beantragen.

Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. © Frank Rumpenhorst/dpa

Was müssen Wähler bei der Briefwahl in Offenbach beachten?

Vor der Wahl können Wähler auch die Briefwahl in Betracht ziehen, die jedoch beantragt werden muss. Dies kann schriftlich mit dem bereitgestellten Formular erfolgen, das den Wählern zusammen mit der Wahlbenachrichtigung zugesandt wird. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Briefwahl online zu beantragen. Der Antrag kann bis spätestens Freitag, den 6. Oktober, gestellt werden. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens 18 Uhr am 8. Oktober eingereicht werden.

Welche Wahlkreise gibt es bei der Landtagswahl in Offenbach und Region?

Die Stadt Offenbach ist bei der Abstimmung über das Landesparlament quasi ihr eigener Wahlkreis. Die Kommunen im benachbarten Kreis Offenbach sind in drei Wahlkreise aufgeteilt.

Wahlkreis 43 – Offenbach Stadt umfasst die kreisfreie Stadt Offenbach

umfasst die kreisfreie Stadt Offenbach Wahlkreis 44 – Offenbach Land I: Dreieich, Egelsbach, Langen, Neu-Isenburg

Dreieich, Egelsbach, Langen, Neu-Isenburg Wahlkreis 45 – Offenbach Land II: Heusenstamm, Mühlheim, Dietzenbach, Obertshausen

Heusenstamm, Mühlheim, Dietzenbach, Obertshausen Wahlkreis 46 – Offenbach Land III: Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt

Bei der Landtagswahl in Hessen gibt es insgesamt 55 Wahlkreise. Vier davon liegen in Stadt und Landkreis Offenbach. In jedem Wahlkreis wird eine Person gewählt, die direkt in den Landtag einzieht. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Wahlkreis 43 – Offenbach Stadt

Kim-Sarah Speer (CDU)

Tarek Al-Wazir (Grüne)

Nadine Gersberg (SPD)

Christin Thüne (AfD)

Oliver Stirböck (FDP)

Xenia Jakel (Die Linke)

Dennis Lehmann (Freie Wähler)

Gregory Engels (Piraten)

Wahlkreis 44 – Offenbach Land I:

Hartmut Honka (CDU)

Katy Walther (Grüne)

Florian Obst (SPD)

Maximilian Mürger (AfD)

Susann Guber (FDP)

Edgar Schultheiß (Die Linke)

Sergio Rafael Mendes Soares (Freie Wähler)

Stephanie Birkle (Die PARTEI)

Wahlkreis 45 – Offenbach Land II:

Christoph Mikuschek (CDU)

Lasse Felix Westphal (Grüne)

Halil Öztas (SPD)

Karl Kieser (AfD)

Kirill Steinert (FDP)

Nick Papak Amoozegar (Die Linke)

Laura Schulz (Freie Wähler)

Helge Kuhlmann (Die PARTEI)

Wahlkreis 46 – Offenbach Land III:

Frank Lortz (CDU)

Mahfooz Malik (Grüne)

Ann-Sophie Wirth (SPD)

Jochen Roos (AfD)

Fabian Kalbskopf (Die Linke)

Hagen Oftring (Freie Wähler)

Paula Lopez Vicente (Tierschutzpartei)

Welche Parteien treten bei der Landtagswahl in Offenbach und der Region an?

Neben den Direktkandidaten wählen die Menschen in Offenbach und Umgebung mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Folgende Parteien treten bei der Landtagswahl an:

CDU

Grüne

SPD

AfD

FDP

Die Linke

Freie Wähler

Tierschutzpartei

Die PARTEI

Piratenpartei

ÖDP

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

V-Partei 3

Humanisten

Aktion Bürger für Gerechtigkeit

Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands

Die Basis

Deutsche Kommunistische Partei

Die neue Mitte

Volt

Klimaliste

Wie hat Offenbach bei der hessischen Landtagswahl 2018 gewählt?

Die bislang letzte Landtagswahl in Hessen fand am 28. Oktober 2018 statt. In Offenbach lag die Wahlbeteiligung bei 58,4 Prozent. Neben dem erstmals direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Tarek Al-Wazir (Grüne) wurde der FDP-Kandidat Oliver Stirböck über die Landesliste seiner Partei gewählt.

Der bisherige Wahlkreisabgeordnete Stefan Grüttner (CDU), der das Direktmandat zuvor sechsmal in Folge gewinnen konnte, schied zunächst aus dem Parlament aus, da die Landesliste der hessischen Christdemokraten nicht zog. Er rückte jedoch zum Jahresbeginn 2023 in den Landtag nach. Die 2018 gewählten Direktkandidaten im Überblick:

Stadt Offenbach: Tarek Al-Wazir (Grüne) mit 27,5 Prozent

Tarek Al-Wazir (Grüne) mit 27,5 Prozent Offenbach Land I: Hartmut Honka (CDU) mit 29,6 Prozent

Hartmut Honka (CDU) mit 29,6 Prozent Offenbach Land II: Ismail Tipi (CDU) mit 34,1 Prozent

Ismail Tipi (CDU) mit 34,1 Prozent Offenbach Land III: Frank Lortz (CDU) mit 32,3 Prozent

(Christoph Sahler)