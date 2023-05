Lauter Knall in der Nacht: Geldautomat im Stadion am Bieberer Berg gesprengt

Von: Niklas Hecht

Absperrband der Polizei. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Unbekannte Täter sprengen am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten im Stadion von Kickers Offenbach. Die Spielstätte des OFC ist bis auf Weiteres gesperrt.

Offenbach - Banküberfall in Offenbach: In der Nacht zum Freitag (5. Mai) sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten im Stadion am Bieberer Berg. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ging der Alarm in der Spielstätte der Offenbacher Kickers gegen 3.30 Uhr los. Zuvor sei ein lauter Knall zu vernehmen gewesen. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter schon geflüchtet - ersten vagen Hinweisen der Ermittlungsbeamten zufolge in einem dunklen Fluchtfahrzeug.

Ob und wie viel Geld entwendet wurde, ist bislang noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Stadion des OFC ist bis auf Weiteres gesperrt. Ein Statiker muss zunächst prüfen, ob die Sprengung ernstzunehmende Schäden verursacht hat. (nhe)

